稱我「中國（台灣）」…外交部全面檢視對南韓關係 提貿易逆差

南韓在電子入境申報單稱呼我為「中國（台灣）」，從二月迄今未改正，外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪昨在例行記者會表示，外交部全面重新檢視與韓國政府的關係，並研議可行的因應方案；他提到，對韓關係除了存在不當稱呼的問題外，也存在貿易逆差。

在外交部對南韓拉高分貝後，朝野立委均呼籲政府拿出對策。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，國家尊嚴問題沒有模糊空間，南韓遲未更正，確實有檢討雙邊合作模式的必要。國民黨立院外交委員會召委馬文君說，台灣不是好欺負，我方有晶片供應鏈的籌碼、也有經貿逆差可以重新評估，旅遊與官方合作也都能調整強度。

南韓的電子入境卡填表網頁上，有兩種稱呼我國的方式，在護照訊息欄位直接稱呼我為「台灣」，但是在出入境的出發地、目的地國家欄位，標註為「中國（台灣）」。知情人士表示，該網頁今年二月上線以來，我方就注意到此不當稱呼問題，持續對韓交涉。但韓方表示知悉後，卻無相應調整作為。

南韓在電子入境申報單（圖）稱呼我為「中國（台灣）」迄未改正，我外交部拉高分貝，將全面重新檢視與韓國政府的關係。圖／取自南韓電子入境卡系統

交通部觀光署統計，去年台灣旅客到南韓旅遊者近一百四十三萬人次。韓國觀光公社日前指出，台灣旅客是南韓的第三大客源國，今年目標希望有一百六十萬名台灣旅客赴韓，今年一月到二月比去年同期成長百分之卅四。

劉昆豪表示，台韓在經貿、文化、觀光及人員往來均密切，我方珍視台韓數十年的情誼；不過，除了我方近期公開對韓國電子入境卡不當稱呼表達嚴正關切，要求應以最快速度改正外，外交部也提及，台韓之間在貿易上存在巨額逆差的事實，這些都顯示兩國關係仍有不對等之處。

對於可能的相應作為，外交部說，正全面檢視雙邊整體關係，同時將以雙邊既有緊密交流基礎為出發點，評估如何進一步推動更具對等平衡的台韓關係。

劉昆豪表示，相信韓方已充分理解我方訴求及立場，希望韓方能基於台韓民間長久以來的友好關係，以改正不當稱我的舉措，展現對等誠意，以符合台韓民間交流熱絡親近的現實。

知情人士說，外交部已經兩度發聲，表達我方立場，讓關切此事的台灣民眾感受到我國正在敦促對方處理；除了我方積極外，這件事情已在韓國網路社群發酵，有南韓民眾對其政府施壓，認為台韓關係如此密切，南韓不應該這樣對待台灣。