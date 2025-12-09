2025人權日國際研討會登場 政院：強化民主韌性

快訊

中央社／ 台北9日電
行政院政務委員林明昕。記者邱德祥／攝影
2025人權日國際研討會登場，行政院政務委員林明昕今天表示，全球民主面臨新挑戰的此刻，台灣透過跨國對話來深化歷史記憶、強化民主韌性，更具關鍵意義，也將用轉型正義經驗，為世界的自由與人權地圖，拼回失落的拼圖。

行政院人權及轉型正義處今天舉辦為期2天的2025人權日國際研討會，以「歷史記憶與民主深化：台灣轉型正義經驗與國際對話」為題，邀集西班牙、德國、韓國、立陶宛、波蘭、捷克等國專家、學者共同交流。

行政院晚間透過新聞稿指出，林明昕在開幕致詞時指出，聯合國自1950年起將12月10日訂為「國際人權日」，但同樣到50年代，台灣卻步入漫長的戒嚴與白色恐怖，人權受到侵犯與壓迫，社會長期處於噤聲與恐懼的氛圍之中。

他說，半個世紀過去，根據美國「自由之家」2025年全球自由報告，台灣在195個國家評比中，自由度名列亞洲第2，顯示台灣為亞洲最堅實的民主國家之一，深具民主韌性。

林明昕表示，台灣自2017年「促進轉型正義條例」施行以來，持續以系統性的方式推動轉型正義工程，今年也完成「轉型正義階段政策重點策進方案」、「促進轉型正義基金策略計畫」、「不義遺址保存行動策略」及「戰後原住民族轉型正義強化方案」等，契合聯合國強調的整全式轉型正義精神。

他指出，國際經驗顯示，面對過去，沉默不是選項，唯有不斷反省、學習與進行體制性改革，才能避免悲劇重演。

他強調，在全球民主面臨新挑戰的此刻，台灣透過跨國對話來深化歷史記憶、強化民主韌性，更具關鍵意義，同時也將用轉型正義經驗，為世界的自由與人權地圖，拼回失落的拼圖。

