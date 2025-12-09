立委爭取3500萬元經費 推動「AI族語對話系統」

原住民族語言研究發展基金會9日召開族語AI成果記者會，立委陳瑩出席表示，搶救母語就像在加護病房搶救瀕危病患，她肯定原語會同仁全力完成「AI對話」的前置作業，後續將完成「AI族語對話系統」。

陳瑩表示，「母語斷、文化滅」，族語是原住民族文化傳承的重要根基。她於2023年提出建置「族語AI對話系統」，經過兩年的籌劃與開發，前置作業的「語音辨識」、「語音合成」、「AI翻譯」測試皆已達成熟階段。

政府透過《國家語言發展法》與《原住民族語言發展法》積極推動母語復振與保存，原住民族語言共有16族、42個語別，但師資不足問題仍然嚴重，不僅都市原住民學生難以找到族語老師，在原鄉也經常因族群差異找不到適合的族語老師。

為提升族語學習的可近性與生活化，陳瑩在2023年即要求原語會與原民會，應以「族語E樂園」的語料（語言資料）發展AI族語對話系統，當時爭取1,900萬元經費，明年也將框列1,600萬元經費，合計3,500萬元，建置開發對話系統。

「AI族語對話系統」的建置，除了需大量語言資料作為訓練基礎，「語音辨識」、「語音合成」、「AI翻譯」都是不可或缺的前置作業，而語料建置的豐富度，直接影響傳譯生成對話的量能，需注意語意語音完整呈現外，部落間的新創詞，未來將以族群本身文化而傳譯。

目前AI翻譯階段已達相當創新的水平，能將族語短句翻譯為華語並生成語音，未來將進一步優化長句翻譯能力。

陳瑩指出，最後的「對話系統」階段，原語會同仁需要花費更多時間訓練及測試AI，才能達到族語與華語流暢互動與對話效果，她鼓勵原語會同仁全力以赴，並允諾持續爭取必要經費支持。

陳瑩2017年到紐西蘭拜會毛利國王時，看到當地族人與其它南島語系國家原住民交流，可以透過手機app的族語翻譯，讓彼此之間用各自的族語順暢溝通且完全沒有障礙，讓她感受到文化語言的傳承，應充分結合科技的力量。

陳瑩更提到，未來完成「AI對話系統」建置後，最後一個階段是將影像透過元宇宙技術結合AI，讓族語的學習，除有對話外，還可以在虛擬實境與影像互動，就像跟真人在進行族語溝通一樣。

AI技術的導入不僅是科技研發的進步，更是讓AI成為文化傳承夥伴、推動語言再生的重要動能。原語會董事長馬耀・谷木表示，「語音辨識」、「語音合成」與「AI翻譯」完成後，即可進入生成式對話的下一階段，未來族語學習能與影像互動，讓語言透過科技更生活化的被學習及運用。

陳瑩強調，語言是文化的靈魂，母語的保存，直接關係到原住民族文化的傳承與復振。AI技術的導入，透過科技創新完成「AI族語對話系統」後，不僅可讓族語學習更貼近日常生活，也將成為原住民族長者就醫、公共服務、教育教學等場域的溝通工具，實現科技助力文化復振的願景。