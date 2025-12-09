助理費除罪化草案惹議 司委會綠召委變更議程要法務部專報

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化草案，遭民進黨立法院黨團批「自肥」，民進黨籍司法及法制委員會召委莊瑞雄稍早也變更11日會議議程，將邀有關單位就「助理費成小金庫、立院組織法恐自肥」專案報告，同時也將審查民進黨立委許智傑等人所提「立法院公費助理任用法草案」案。

陳玉珍所提草案主張助理費由立委「統籌運用」且「不用檢據核銷」，引發各界議論。國民黨立院黨團昨上午一度傳出暫緩審議，傍晚又更正是「繼續聽取各界意見」。

立法院助理工會規畫，將於12日率員親向立法院長韓國瑜陳情，要求撤回提案，甚至將衝議場抗議。民進黨團今天開記者會直言，國會有113位立委，1年編列逾8.8億元，若修法通過，立委1年可以多領約780萬元，更形同讓詐騙無罪；還預告衛環委員會將變更議程，邀請勞動部說明修法後所造成的影響。

不只有衛環委員會，司法及法制委員會原規畫12月10日及11日二天一次會，審查監察院函請審議「審計部組織法第七條、第十條及第十四條條文修正草案」案；民進黨籍召委莊瑞雄稍早突然變更議程，11日將邀請法務部、審計部、行政院主計總處等就「八百萬助理費變成小金庫，立法院組織法恐成自肥法案？」進行專題報告，並備質詢；另外，也同時將審查許智傑等23人擬具「立法院公費助理任用法草案」案。