賴總統談AI席捲全球 蕭美琴期許青年：具備解決問題動能

蕭美琴副總統9日出席「跨世代2025 AI青年力國際論壇」，賴清德總統則透過錄製影片勉勵在場青年世代，談論AI浪潮席捲全世界。蕭美琴於會中期許下一世代青年具備強大解決問題的動能，讓世界開始改變。

賴總統透過錄製影片勉勵在場青年世代，談及現在AI浪潮席捲全世界，台灣處於關鍵時刻以及全球供應鏈的重要位置，政府更需思索青年世代如何在科技治理與公共政策上有更積極的參與，共同引領國家永續發展。

賴總統指出，青年們創意、勇氣及行動力，都是國家寶貴的資產，同時也是重要的參與者，未來政府將創造更多對話平台，盼攜手社會並進，打造更具智慧、更有韌性的台灣。

蕭美琴提到，台灣「全球AI指數」排名第16名，其中政府策略與基礎建設表現亮眼，但在高階AI人才、商業生態系與開發能力等指標則仍需加強。然而今天看到大家的提案讓她倍感信心，展現出具創意及創新的下一世代，有能力共同解決台灣待加強與發展的部分。

蕭美琴指出，現在正處於一個動盪的世界，有難以計數的問題，而解決問題的方法就是從身邊發掘問題開始。同學的提案中包括交通安全、學校周邊環境、綠能交通、YouBike便利性及吸引力、古蹟文化保存及傳統市場，及重視同理心及傾聽等議題，並進一步找出具建設性的解決方法。

蕭美琴說，作為過來人，她念書時也一直想要改變世界、解決問題，過程中曾遭遇很多挫折。近期聽到我國世界棒球12強賽冠軍球隊分享，10次打擊中若有3次安打就是很不簡單的事情。可見很多的想法或許會被否決，但若10個建議中有3個被聽見、被執行，就相當值得肯定。她勉勵同學們在遭遇困難、挫折時不要灰心，應該持續提出新的構想及解決方案。

蕭美琴表示，在人生過程中，儘管時常出於善意希望解決某些問題，但在提出解方時，可能忽略對其他人產生的負面影響，就需要進一步解決其他層面的問題。因此，解決問題並非僅依賴單一方案，而是需要整合多種策略，才能真正達成目標。

蕭美琴提及，提案團隊分享想法，其中提出整合各式資訊及民眾的回饋等，不僅令人振奮，也深具意義，並可應用在每個提案當中。

例如建立虛擬的交通動線模擬，視此種設計對行人是否便利，同時也需考量其他使用者的需求，再來解決後續問題，如此公共政策才能更圓滿，不僅照顧單一群體，更能兼顧其他族群可能面臨的問題。

蕭美琴肯定本屆提案團隊不僅看見、發掘問題，更實際採取行動，以創新及對AI與各資訊科技的理解與掌握，導入並改善每個人的生活方式。相信下一世代青年若都能具備如此強大解決問題的動能，世界會開始改變。