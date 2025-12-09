「台灣落實百分之百民主」 韓國瑜：是全球華人社會唯一

快訊

中央社／ 台北9日電
立法院長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片
立法院長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片

立法院韓國瑜今天款宴「第13屆世界留台校友會聯誼總會參訪團」一行，他表示，全球華人社會中，唯有台灣真正落實百分之百的民主制度，朝野立委雖偶有政見歧異，但彼此能理性辯論、和平共處，展現民主制度具備自我修復與內在調節的力量。

立法院長韓國瑜今天中午在國民黨立委謝衣鳯、王鴻薇羅智強翁曉玲、民進黨立委羅美玲、民眾黨立委張啓楷，以及僑委會副委員長李姸慧等人陪同下，於立法院康園餐廳款宴「第13屆世界留台校友會聯誼總會參訪團」一行。

韓國瑜表示，近年國際情勢動盪，全球不確定性升高。然而，無論外部環境如何變化，台灣深具韌性，更幸運擁有遍布全球、充滿熱情與力量的華僑與留台校友。新冠肺炎疫情期間，許多海外僑民自發協助台灣，包括購買防疫物資寄回家鄉，展現對台灣的深厚感情。

韓國瑜指出，每逢台灣遭遇天然災害、重大地震或各式危機，僑界與留台校友總能第一時間伸出援手，這些情義台灣人民銘記在心。

韓國瑜指出，全球華人社會中，唯有台灣真正落實百分之百的民主制度。立法院跨黨派立委雖偶有政見歧異，但彼此能理性辯論、和平共處，展現民主制度具備自我修復與內在調節的力量。每一位民意代表都對台灣土地懷抱共同的熱愛，這份初心是從政者不變的信念。

韓國瑜表示，台灣國際處境艱困，目前中華民國僅有12個邦交國，在東南亞地區甚至沒有正式外交關係，愈加凸顯僑務工作的重要性。他以近期台灣旅客在杜拜遭遇拘留時，獲僑胞全力協助的案例為例，強調僑界是台灣在海外最珍貴的資源；遍布全球的留台校友會，不僅是台灣最堅強的海外民間網絡，更是推動公共外交與民間外交的重要力量。

世界留台校友會聯誼總會總會長林齊國指出，目前「世界留台校友會聯誼總會」共有18個會員國，本次有11個國家代表返台，象徵留台校友與台灣連結緊密。僑務與外交工作相互支撐，留台校友是在海外宣揚中華民國價值的重要力量。

林齊國表示，「世界留台聯總代表大會」每兩年舉行一次，明年將在台灣登場，屆時將邀請韓國瑜及各黨委員蒞會，與全球校友交流。

