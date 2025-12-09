翁曉玲提政務人員法草案 政務官助選將觸法

快訊

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。本報資料照片
政務官不時下鄉助選、宣傳，遭質疑有違行政中立。國民黨立委翁曉玲正式提出「政務人員法」草案，明定政務官不得公開為候選人站台、不得動用行政資源從事選舉、罷免活動，違者將處2萬元以上、20萬元以下罰鍰，情節嚴重者應予免職。

另外，監察院長陳菊依「公務人員請假規則」請假至今，但自願放棄薪資。政務人員法草案增訂，政務人員請假天數，將由考試院會同政院明確定之。

翁曉玲所提的「政務人員法」草案，主管機關為考試院，適用人員為由總統、行政院長、考試院長任命人員、民選地方行政首長、中央或地方政府簡任第十二職等以上職務人員，還包括特任、特派人員等。

草案指出，政務人員執行公務時，不得支持或反對特定政黨，或從事政治活動，包括動用行政資源印製、散發、宣傳品，在辦公場所懸掛、張貼特定候選人旗幟，動用行政資源從事選舉、罷免等，違者將處2萬元以上、20萬元以下罰鍰。

先前政務委員陳時中到南投草屯輔選喊出「一起拚大罷免」，引發藍營質疑不適任。草案增訂，政務人員不得兼任政黨或候選人競選辦公室職務，不得介入黨政派系紛爭，或是於規定上班或勤務時間，從事政黨活動、替人候選人站台、發起遊行等，也不得公開為公職候選人站台、遊行或拜票等助選行為，違者處2萬元以上、20萬元以下罰鍰，情節嚴重者應予免職。

