快訊

25歲葉子誠離世！11歲主演《哥妹倆》果果爆紅 家屬發文：他溫暖了無數人

F-16飛行員大G昏迷「急墜14000呎」 僚機多次呼叫驚險救回

日本7.5強震！台灣旅客青森泡湯「裸身狂奔離開」 東京也狂晃

外交部：國際刑警組織主席阻撓無效 8友邦大會挺台

中央社／ 台北9日電
第93屆國際刑警組織大會落幕，台灣仍未獲邀。外交部今天表示，雖然國際刑警組織主席阻撓友邦為台仗義執言，但8友邦仍透過致函、大會發言等方式挺台。示意圖／美聯社
第93屆國際刑警組織大會落幕，台灣仍未獲邀。外交部今天表示，雖然國際刑警組織主席阻撓友邦為台仗義執言，但8友邦仍透過致函、大會發言等方式挺台。示意圖／美聯社

第93屆國際刑警組織大會落幕，台灣仍未獲邀。外交部今天表示，雖然國際刑警組織主席阻撓友邦為台仗義執言，但8友邦仍透過致函、大會發言等方式挺台。外交部呼籲，唯有納入台灣，才能妥善維護全球治安。

外交部下午發布新聞稿指出，第93屆國際刑警組織（INTERPOL）大會11月24日至27日在摩洛哥舉行，主題是「團結全球警界，共創更安全的未來」。但INTERPOL基於政治考量排除台灣2300萬人，甚至誆稱台灣是中國的一部分，不僅違反其憲章第3條有關嚴禁政治作為的規定，更嚴重損害其確保及增進全球警察機關合作打擊犯罪的宗旨，外交部嚴正抗議及不滿。

外交部指出，INTERPOL主席、阿拉伯聯合大公國內政部督察長阿萊希（Ahmed Naser al-Raisi）蠻橫阻撓友邦為台灣仗義執言，經外交部協調促成馬紹爾群島、貝里斯、聖克里斯多福及尼維斯、瓜地馬拉、聖露西亞、聖文森、巴拉圭史瓦帝尼共8個友邦，以致函INTERPOL主席及秘書長、在大會仗義執言，及錄製影片在社群媒體聲援等方式為台灣發聲。

外交部重申，第二次世界大戰結束後，具有國際法效力的舊金山和約取代開羅宣言、波茨坦公告等政治聲明，但該和約並未將台灣交給中華人民共和國，中華人民共和國也從未統治過台灣，台灣絕對不是中華人民共和國的一部分。中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這不僅是台海客觀現狀，也是國際社會公認的事實。

外交部說，台灣自1980年代中期開始推動民主化轉型，並在1996年完成首次總統直選，確立行政及立法部門均由台灣人民透過民主程序選出的中華民國政府，對台灣實施有效統治，並且是對外代表台灣的唯一合法政府。只有台灣的民選政府才能在國際社會及多邊國際組織與機制代表台灣2300萬人民，中國無權置喙及干預。

外交部列舉說，包括英國、愛爾蘭、瑞典及歐盟對外事務部（EEAS）等行政部門官員，都曾公開表示支持台灣參與INTERPOL。「七大工業國集團」（G7）外長與歐盟外交及安全政策高級代表的聯合聲明、美日韓外長會議及澳英部長級諮商的聯合聲明，也都重申對台灣國際參與的堅定支持。

各國立法部門方面，外交部提到，美國跨黨派眾議員共同提出「支持台灣參與INTERPOL法案」。美國超過30個州的參眾議會也通過友台決議。英國、愛爾蘭、義大利、瑞典、捷克、巴西、韓國、以色列等國國會，以及西班牙、丹麥及墨西哥「福爾摩沙俱樂部」及荷蘭「對中政策跨國聯盟」（IPAC）共同主席帕特諾特（Jan Paternotte），也以通過友台決議或致函INTERPOL主席及秘書長等方式，表達對台支持。

外交部強調，唯有納入台灣，才能妥善維護全球治安、有效打擊跨國犯罪。呼籲INTERPOL回歸專業中立，堅拒無理的政治干擾，儘速讓台灣完整參與會議、機制與活動，與所有INTERPOL會員國攜手共創更安全的未來。

外交部 中華人民共和國 馬紹爾群島 舊金山和約 巴拉圭 史瓦帝尼 台灣

延伸閱讀

電子入境卡「中國（台灣）」未改 外交部：全面檢視對韓關係

陸稱台灣地位被七重鎖定…外交部：慣性扭曲 鎖定7000次也不會成真

韓入境卡列台灣為中國 外交部：盡速改正展現對等誠意

林佳龍接見 BPW Taiwan 肯定外交的「溫柔力量」

相關新聞

民進黨團：陳玉珍助理費除罪年多領780萬 更等同詐騙無罪

國民黨立委陳玉珍提出民代助理費除罪化相關修法，引發爭議。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，國會有113位立委，1年編列...

民調大贏綠營…他曝蔣萬安「主戰場」 再揭不滿意上升9%原因

TVBS民調中心昨天公布最新民調，北市民滿意蔣萬安施政滿意度攀升至59%，大幅領先綠營檯面上人選，並較就任2年時的54%...

蔡英文籲強力肅貪綠能弊案 不能容忍不法牟利

前總統蔡英文7日深夜發文，二度談及能源轉型，她說，如果因為少數個案，使得光電產業遭到汙名化，進而停止發展綠能，將與全球趨...

電子入境卡「中國（台灣）」未改 外交部：全面檢視對韓關係

南韓電子入境卡不當稱呼我為「中國（台灣）」，迄今未改正，外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪今天（9日）在外交部例行記者會說明...

助理費除罪炸鍋工會擬衝議場…陳玉珍：尊重 但不撤案

國民黨立委陳玉珍提助理費除罪化修法，引發社會討論，國民黨立法院黨團也說要持續聽取各界意見。陳玉珍今天受訪回應，尊重國會助...

蔡英文前機要張祥慧車禍臥床逾10年 日前辭世

前總統蔡英文的機要張祥慧臥床多年，日前辭世並於昨日舉行告別式。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。