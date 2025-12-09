外交部：國際刑警組織主席阻撓無效 8友邦大會挺台

第93屆國際刑警組織大會落幕，台灣仍未獲邀。外交部今天表示，雖然國際刑警組織主席阻撓友邦為台仗義執言，但8友邦仍透過致函、大會發言等方式挺台。外交部呼籲，唯有納入台灣，才能妥善維護全球治安。

外交部下午發布新聞稿指出，第93屆國際刑警組織（INTERPOL）大會11月24日至27日在摩洛哥舉行，主題是「團結全球警界，共創更安全的未來」。但INTERPOL基於政治考量排除台灣2300萬人，甚至誆稱台灣是中國的一部分，不僅違反其憲章第3條有關嚴禁政治作為的規定，更嚴重損害其確保及增進全球警察機關合作打擊犯罪的宗旨，外交部嚴正抗議及不滿。

外交部指出，INTERPOL主席、阿拉伯聯合大公國內政部督察長阿萊希（Ahmed Naser al-Raisi）蠻橫阻撓友邦為台灣仗義執言，經外交部協調促成馬紹爾群島、貝里斯、聖克里斯多福及尼維斯、瓜地馬拉、聖露西亞、聖文森、巴拉圭及史瓦帝尼共8個友邦，以致函INTERPOL主席及秘書長、在大會仗義執言，及錄製影片在社群媒體聲援等方式為台灣發聲。

外交部重申，第二次世界大戰結束後，具有國際法效力的舊金山和約取代開羅宣言、波茨坦公告等政治聲明，但該和約並未將台灣交給中華人民共和國，中華人民共和國也從未統治過台灣，台灣絕對不是中華人民共和國的一部分。中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這不僅是台海客觀現狀，也是國際社會公認的事實。

外交部說，台灣自1980年代中期開始推動民主化轉型，並在1996年完成首次總統直選，確立行政及立法部門均由台灣人民透過民主程序選出的中華民國政府，對台灣實施有效統治，並且是對外代表台灣的唯一合法政府。只有台灣的民選政府才能在國際社會及多邊國際組織與機制代表台灣2300萬人民，中國無權置喙及干預。

外交部列舉說，包括英國、愛爾蘭、瑞典及歐盟對外事務部（EEAS）等行政部門官員，都曾公開表示支持台灣參與INTERPOL。「七大工業國集團」（G7）外長與歐盟外交及安全政策高級代表的聯合聲明、美日韓外長會議及澳英部長級諮商的聯合聲明，也都重申對台灣國際參與的堅定支持。

各國立法部門方面，外交部提到，美國跨黨派眾議員共同提出「支持台灣參與INTERPOL法案」。美國超過30個州的參眾議會也通過友台決議。英國、愛爾蘭、義大利、瑞典、捷克、巴西、韓國、以色列等國國會，以及西班牙、丹麥及墨西哥「福爾摩沙俱樂部」及荷蘭「對中政策跨國聯盟」（IPAC）共同主席帕特諾特（Jan Paternotte），也以通過友台決議或致函INTERPOL主席及秘書長等方式，表達對台支持。

外交部強調，唯有納入台灣，才能妥善維護全球治安、有效打擊跨國犯罪。呼籲INTERPOL回歸專業中立，堅拒無理的政治干擾，儘速讓台灣完整參與會議、機制與活動，與所有INTERPOL會員國攜手共創更安全的未來。