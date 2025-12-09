兒托專法朝野有共識納監管雲 民團反對：托育現場被迫承擔風險

托育人員虐兒事件頻傳，立法院衛環委員會昨日排審兒童托育服務法草案，朝野有納監管雲。中華孕嬰童教保聯合總會今發布聲明抗議，監管雲並非只是多存一份影像，制度尚未成熟，包括影像異常認定標準、系統故障、使用限制等未有明確規範，托育現場卻被迫承擔巨大風險。

立法院衛環委員會昨日排審兒童托育服務法草案，朝野有共識納監管雲並保存30天，雖然仍有其他細節還有歧見，但朝野都想拚本會期三讀通過。

中華孕嬰童教保聯合總會指出，托育界現場多次表達反對意見，並非沉默支持，監管雲並非只是多存一份影像。政府雖宣稱僅是備份，但影像上傳雲端時，極可能面臨網路斷訊、雲端塞車、系統錯誤、備份中斷等非人為因素干擾，日後調閱被誤認為托育中心刻意刪除或隱匿，托育現場被迫承擔巨大風險。

總會批評，目前的監管雲制度尚未成熟，包括影像異常認定標準、不歸責條件、調閱流程與權限、系統故障責任歸屬，以及影像使用限制與外部監督機制等，政府均未有明確規範，若在制度未完備前強制上路，恐導致行政懲處誤判，加劇托育人力流失。

總會指出，0至2歲幼兒的影像包含換尿布、清潔等高度私密畫面，國際上多不鼓勵集中儲存以避免外洩風險。同時，托育人員中高達95%為女性，影像集中上雲後，面臨身體姿態被截圖、放大、惡意剪輯或斷章取義的風險，外流後更可能引發性別暴力或性騷擾。

總會重申，托育安全應建立在「預防、內控、隱私保護」三大核心，重點在於如何安全存檔與完善內控，而非單純將檔案上傳；真正提升安全的是預防而非事後回放。他們支持安全與透明，但反對尚未成熟、責任不明且可能造成誤解與傷害的監管雲政策。