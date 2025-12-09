監院擬增政務副審計長 立院法制局建議：審計長提請總統任命

立法院司法及法制委員會明日排審「審計部組織法」修正草案，監察院此次修法主軸為增加審計部人力，副審計長將從二人增加到三人，其中一人比照簡任14職等，即政務職。根據立法院法制局建議，政務副審計長應曾任或現任副審計長，並由審計長提請總統任命；銓敘部報告指，設與不設則尊重立法院決議。

據監院提案，審計部置副審計長2人至3人，輔助審計長處理部務；其中1人職務比照簡任第14職等，其餘職務列簡任第14職等。相較於現行「審計部置副審計長1人或2人，其職位列第14職等」，監院盼修法增置政務副審計長。

不過，根據立法院法制局報告建議，應參照行政院所屬二級機關組織法及考試院所屬考選部組織法、銓敘部組織法的立法體例，副首長職務分別稱以「政務」、「常務」，建議修正為：「審計部置政務副審計長1人，職務比照簡任第14職等；常務副審計長1人或2人，職務列簡任第14職等。」

立法院法制局報告指出，因審計部地位超然獨立，為維持其獨立性，政務副審計長宜由經立法院同意的審計長逕行提請總統任命，故應增訂：「政務副審計長應曾任或現任副審計長，並由審計長提請總統任命之。」

另外，根據銓敘部報告，憲法規定設審計部，置審計長，由總統提名經大院行使同意權。至於是否增置政務副審計長，尊重立法院決議。

國民黨立委李彥秀說，審計部負責監督政府預算執行、審核財務收支、審定決算、考核財務效能，扮演洞察與前瞻角色，本應獨立於黨派與政治之外，才能維繫審計部獨立運作的空間，以及基層審計人員的尊嚴。審計部職掌業務日趨繁重，她支持審計部增加審計人力，甚至是常務副審計長，但是反對增設政務副審計長。