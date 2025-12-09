「小草女神」劉芩妤黨內登記參選台中市議員 允西屯3大核心願景
有「小草女神」封號、有意參選台中市西屯區市議員的民眾黨「民眾之聲」主持人劉芩妤，今已前往民眾黨台中市黨部完成登記，宣布投入西屯區市議員選戰。她喊出「智慧西屯、宜居西屯、永續西屯」三大願景，誓言要在這場艱困戰役中，為民眾黨在台中市議會拼出成立黨團的關鍵拼圖。
劉芩妤說，西屯區作為台中市政經中心，是藍綠兵家必爭之地，選情激烈程度堪稱「一級戰區」，面對挑戰，「更需要有人挺身而出。」民眾黨要在中台灣發揮實質影響力，目標絕不僅是單點突破，而是要達成「成立議會黨團」的戰略目標。她願意扛起開拓者的責任，在這個指標性選區，證明中間選民的力量足以撼動傳統板塊。
她說，她將「承襲柯文哲信念，追隨黃國昌主席腳步」並引用民眾黨創黨主席柯文哲所言「越艱難的時候，越需要善念；改變成真，持續發生。」她表示，過去幾年看著柯文哲、黃國昌與黨內夥伴在風雨中前行，讓她深刻體會到政治的核心應回歸「以民眾為本」。
劉芩妤也提出3大核心願景，分別是：
一、智慧西屯：強化移動力與安全力，致力推動智慧交通配套與路網監控，讓交通不再塞到懷疑人生。
二、宜居西屯：落實居住、育兒、樂齡、平權與教育力；西屯要成為青壯世代最強的後盾。
三、永續西屯：守護呼吸、職安與幸福力，繁榮必須伴隨著永續。承諾將監督政府落實淨零轉型，讓空氣能放心吸，找回「呼吸力」；同時重視基層勞工權益與職場安全，捍衛「職安力」。讓西屯不只是消費中心，更是每個人都能安心生活的堡壘，創造真正的「幸福力」。
她說，參選的初衷很單純，就是希望讓「理性、務實、科學」的力量進入市議會。她將發揮主持人擅長的溝通能力，成為市府與市民之間最通暢的橋樑，讓西屯區成為一座智慧、宜居且永續的幸福城市。
