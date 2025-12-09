快訊

【重磅快評】劉世芳、梁文傑閃一邊 卓榮泰玩啥把戲？

聯合報／ 主筆室
全國商業總會今天舉辦商業領袖座談，會前卓榮泰受訪表示，若立院能針對總預算及強化防衛韌性特別條例好好審議，其餘議題都可以坐下來談 。記者許正宏／攝影
立法院否決行政院財劃法覆議案，閣揆卓榮泰聲稱不執行，被藍委痛批土皇帝；為化解僵局，卓稱若立院能針對總預算及強化防衛韌性特別條例好好審議，其餘議題都可以坐下來談，包括國籍法及陸配入籍六改四等。卓揆果然是大師兄，為了預算，連「衝組」的劉世芳、梁文傑都得閃一邊去，但在野黨只是要求透明、要求試算表，卓揆又何必繞遠路？        

國民黨立院黨團今天舉行記者會，質疑卓揆不執行財劃法是毀憲亂政的土皇帝，卓承襲賴皮總統風格，變成賴皮院長；卓榮泰八次覆議失敗，歷史上從來沒有自己踐踏行政院長尊嚴的院長，連很多深綠學者都看不下去，國民黨團將提譴責案。

卓榮泰自知「觀感不佳」，今天語調放軟聲稱，只要立院能針對中央政府總預算，以及強化防衛韌性特別條例都好好審議，其餘議題都可以坐下來談。卓還說，行政院沒有不能談的，包括劉世芳、梁文傑等人反對的陸配參政不適用國籍法、入籍六改四等，都不是當前最迫切議題，也不是行政院現在最在意、且影響明年能否順利執行的重要工作。 

為了總預算及強化防衛韌性特別條例通過，卓榮泰還真是開了一張大支票。從他的談話也揭露一個真相，原來劉世芳、梁文傑、王定宇之流整天吵嚷剝奪陸配參政權、入籍歧視，都不是卓揆當前最重要的議題，其實這些都可以坐下來談、可以商量？

劉世芳要求擔任公職的陸配須依國籍法放棄現實無法放棄的中華人民共和國國籍，還要監察院查處怠於執行解職的縣市政府、公所，但卓癸卻說這不是迫切議題；梁文傑想破頭，擠出陸配入籍六改四恐會有公平性、取消優惠、國安考量等問題，此刻也可按下不表，卓榮泰一派輕鬆說「沒有不能談的」，不知劉、梁作何感想？

但要問的是，如果這些議題都可以坐下來談，卓榮泰怎麼不早說？內政部、陸委會風風火火揮刀砍陸配，砍了半天，卓揆才說這些都不是當前最迫切的議題，也不是行政院最在意的事項，劉世芳、梁文傑在忙個什麼勁？

不過，卓榮泰話中有話，如果朝野真要坐下來談、沒有不能談的，前提是總預算及強化防衛韌性特別條例都要好好審議；要仔細聽清楚的是「好好審議」，不僅要審議，還得好好審議才行，還真是把立法院當成橡皮圖章了。

其實，在野黨也沒有那麼難搞，總預算要通過，牽涉到財劃法，藍白的要求就是行政院提出試算表；行政院過去說舊版財劃法最好，現在又說政院版財劃法最好，過去可以提試算表，為何這次就偏偏蓋牌？不提 出試算表，立委怎知垂直、水平如何分配？又要如何好好審議？地方分配少了，如何向選民交代？

至於強化防衛韌性特別條例，在總預算國防預算已是新高的情況下，政院再提特別條例，1.25兆金額令人咋舌，但已通過的軍人待遇條例偏不編預算，特別條例內容極其簡略，根本就是金額欄空白的大支票，立院要求詳細說明，只是「好好審議」的一部分，卓揆偏不作為，再扯國籍法、陸配入籍，藍白與卓周旋一年半，難道不清楚其中玩什麼把戲？         

