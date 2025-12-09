快訊

疑與黑幫飲宴洩漏偵查機密 新北市刑大小隊長等數警遭約談

出遊遇日本地震怎麼辦？官方「防災APP」掌握天災警報 支援繁中、應急會話

聽新聞
0:00 / 0:00

陳玉珍提案微罪緩刑可參選 綠營質疑：為蘇清泉開後門

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國民黨立委陳玉珍。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委陳玉珍。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化法案引發議論後，本周提出「公職人員選舉罷免法」修正草案，增訂微罪受緩刑宣告者仍能參選。民進黨團書記長陳培瑜批評，國民黨照顧完國民黨立委顏寬恒後，改照顧捲入醫院大火案的國民黨立委蘇清泉，令人無法接受。

陳玉珍提出「公職人員選舉罷免法」修正草案，在第26條第9款中增訂「受緩刑宣告者，不在此限」，等於是被叛緩刑者仍有參選資格。提案說明指出，法律限制緩刑期間不得參選，恐侵犯憲法保障的「被選舉權」，若微罪皆因緩刑期間被限制參政權，違反憲法比例原則。

另外提案說明還指出，參照大法官釋字第468號、第715號解釋，參政權限制仍應在公平合理範疇，且不得逾越必要限制；歐洲人權法院亦曾引用「歐洲人權公約」指出，「剝奪公民權是一項嚴厲措施，不應輕易採納，且基於比例原則，限制公民權的措施應審慎評估是否明顯且充分」。因此對犯罪輕微緩刑期間一律限制參政權，有必要檢討修正，以符合憲法所保障的參政權。

由於蘇清泉涉入屏東安泰醫院火警案，屏東地檢署將蘇清泉等被告處以緩起訴處分，高檢署今年10月撤銷發回地檢偵辦，目前結果尚未出爐，此法案被綠營質疑為替蘇清泉解套。

陳培瑜表示，陳玉珍提案緩刑可以參選，就是幫蘇清泉開後門，等於是國民黨照顧自家人最有利，提案照顧完顏寬恒後，又照顧蘇清泉，民進黨沒有辦法接受。

陳玉珍受訪表示，根據公職人員罷免法，除了涉犯黑金、槍毒罪之外，本來被判易科罰金都可以選，但法院判緩刑明明就比較輕卻不能參選，這樣不符合比例原則，當初修法時就應該排除緩刑，現在只是補回來而已。

對於綠營質疑替蘇清泉開後門，陳玉珍表示，蘇清泉被判緩起訴，不管有沒有修法都可以選，修此法跟他完全無關，難道民進黨立委邱議瑩打國民黨立委羅智強被判易科罰金就可以參選，被判緩刑為什麼卻不行？

蘇清泉 國民黨 陳玉珍

延伸閱讀

民進黨團：陳玉珍助理費除罪年多領780萬 更等同詐騙無罪

助理費除罪炸鍋工會擬衝議場…陳玉珍：尊重 但不撤案

影／助理費除罪化惹議 民進黨團批國民黨修法自肥

助理費除罪化草案藍委不買單 國民黨團暫緩排審

相關新聞

民進黨團：陳玉珍助理費除罪年多領780萬 更等同詐騙無罪

國民黨立委陳玉珍提出民代助理費除罪化相關修法，引發爭議。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，國會有113位立委，1年編列...

民調大贏綠營…他曝蔣萬安「主戰場」 再揭不滿意上升9%原因

TVBS民調中心昨天公布最新民調，北市民滿意蔣萬安施政滿意度攀升至59%，大幅領先綠營檯面上人選，並較就任2年時的54%...

蔡英文籲強力肅貪綠能弊案 不能容忍不法牟利

前總統蔡英文7日深夜發文，二度談及能源轉型，她說，如果因為少數個案，使得光電產業遭到汙名化，進而停止發展綠能，將與全球趨...

電子入境卡「中國（台灣）」未改 外交部：全面檢視對韓關係

南韓電子入境卡不當稱呼我為「中國（台灣）」，迄今未改正，外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪今天（9日）在外交部例行記者會說明...

助理費除罪炸鍋工會擬衝議場…陳玉珍：尊重 但不撤案

國民黨立委陳玉珍提助理費除罪化修法，引發社會討論，國民黨立法院黨團也說要持續聽取各界意見。陳玉珍今天受訪回應，尊重國會助...

蔡英文前機要車禍臥床逾10年 日前辭世

前總統蔡英文的機要張祥慧臥床多年，日前辭世並於昨日舉行告別式。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。