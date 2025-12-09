快訊

民進黨團：陳玉珍助理費除罪年多領780萬 更等同詐騙無罪

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團今日召開「國民黨修法自肥 助理費成小金庫」記者會，立委沈伯洋（左起）、范雲、黨團幹事長鍾佳濱、立委林月琴出席，幹事長鍾佳濱表示將邀請勞動部長洪申翰就立院組織法修法會如何影響國會助理勞動權益等等進行說明。記者陳正興／攝影
國民黨立委陳玉珍提出民代助理費除罪化相關修法，引發爭議。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，國會有113位立委，1年編列逾8.8億元，若修法通過，立委1年可以多領約780萬元，更形同讓讓詐騙無罪；民進黨召委後天將在衛環委員會變更議程，邀請勞動部說明修法後所造成的影響。

鍾佳濱指出，在國民黨秘書長李乾龍遊說下，陳玉珍銜命提出助理費除罪化修法，不只助理的薪資，連其健檢費、文康費全部吃乾抹淨，竟通通由立委統籌運用，若修法通過，立委1年增加780萬元，超過10個一般上班族的年薪。

民進黨團副幹事長范雲表示，對於國民黨立院黨團總召傅崐萁稱「這是進步的修法」，但舉凡歐美、日本國會助理制度的特色，包括專業分級，國會會設立培訓中心，培訓助理的法案、新聞應對、新聞稿等，都是公開透明權益保障，薪資一律由國會、議會簽約、支付，藍委卻提案把公開變不公開，甚至薪資提報不需附單據，根本不合理。

民進黨團副書記長林月琴表示，陳玉珍版本把公費助理費變成立委可以運用的款項，一旦錢變成立委的，就成了名正言順的私房錢，要拿去吃喝應酬、付房貸、買跑車，外界可能完全看不見，且勞權倒退，幫特定人士開後門，呼籲國民黨立刻撤回這個修法版本。

