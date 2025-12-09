民進黨團：陳玉珍助理費除罪年多領780萬 更等同詐騙無罪

國民黨立委陳玉珍提出民代助理費除罪化相關修法，引發爭議。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，國會有113位立委，1年編列逾8.8億元，若修法通過，立委1年可以多領約780萬元，更形同讓讓詐騙無罪；民進黨召委後天將在衛環委員會變更議程，邀請勞動部說明修法後所造成的影響。

鍾佳濱指出，在國民黨秘書長李乾龍遊說下，陳玉珍銜命提出助理費除罪化修法，不只助理的薪資，連其健檢費、文康費全部吃乾抹淨，竟通通由立委統籌運用，若修法通過，立委1年增加780萬元，超過10個一般上班族的年薪。

民進黨團副幹事長范雲表示，對於國民黨立院黨團總召傅崐萁稱「這是進步的修法」，但舉凡歐美、日本國會助理制度的特色，包括專業分級，國會會設立培訓中心，培訓助理的法案、新聞應對、新聞稿等，都是公開透明權益保障，薪資一律由國會、議會簽約、支付，藍委卻提案把公開變不公開，甚至薪資提報不需附單據，根本不合理。

民進黨團副書記長林月琴表示，陳玉珍版本把公費助理費變成立委可以運用的款項，一旦錢變成立委的，就成了名正言順的私房錢，要拿去吃喝應酬、付房貸、買跑車，外界可能完全看不見，且勞權倒退，幫特定人士開後門，呼籲國民黨立刻撤回這個修法版本。