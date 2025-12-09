快訊

民團轟「追回被騙的錢」 政院打詐中心承諾研議補償基金

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
多位國民黨立委今天在立法院開「預算翻倍詐騙不減 檢視打詐實效與被害人權益保障」公聽會，邀請不少專家學者出席，眾多政府有關單位也到場聆聽。記者李成蔭／攝影
近年詐騙事件頻傳，政府也大力推動打詐，多位國民黨立委今天開打詐公聽會，批評政府打詐預算翻倍卻成效不彰還擾民。專家及民團也說，受害者最在乎是如何將錢追回，政府打詐上要更積極；行政院打詐中心現場也承諾，會研議是否成立補償基金，做補償被害人或之後輔導等。

打詐近期再成話題，多位國民黨立委今天在立法院開「預算翻倍詐騙不減 檢視打詐實效與被害人權益保障」公聽會，邀請不少專家學者出席，眾多政府有關單位也到場聆聽。

國民黨立委張智倫今主持會議時指出，過去編列許多打詐預算，115年度更編列83億元，但詐騙件數與財損仍降不下來。國民黨立委吳宗憲也批，Meta每年靠詐騙廣告獲利百億美元，數發部僅被動下架貼文，政府「只打蟑螂不除蟑螂窩」。

國民黨立委林沛祥呼籲，民眾最關心的是「受害後有沒有機會拿回來」。國民黨立委葛如鈞也說，目前狀況變成「打詐未成，民眾先受害」，政府在打詐之餘更應保障民眾基本權益。

反詐騙聯盟協會理事長陳安迪表示，以受害者視角出發，政府公布的打詐儀表數據跟他們有何干？最關心的還是被騙的錢何時能追回來；很多人是漫長等待，最後只得到司法單位「一張廢紙」，像不起訴、債券憑證等。

台灣數位信任協會秘書長林意蓉也說，也應思考把相關指標訂得更積極，例如財損挽回率、機構示警成功率等，預防應該跟偵查並行，而國際間立法上也更進步，甚至會強調金融、電信機構有無預防措施。

政院打詐中心執行秘書王琮聖表示，當司法機關查扣不法所得又無法在第一時間連接到被害人，往往都是充公，因此也研議是否移撥部分款項成立詐騙補償基金，補償一些被害人損失或之後的輔導等，雖涉及跨部會討論，不過會列為今年及明年重點工作。

司法院刑事廳法官吳元曜表示，有時難以認定犯罪所得是否屬於特定被害人，導致直接發還有些難度，不過按刑訴法473條第1項規定，沒收物或追徵財產的發還或給付可由執行檢察官做分配表來具體分配。

四位立委最後表示，行政院打詐指揮中心與各部會應在1個月內針對公聽會內容做說明，包含預算效能與KPI重寫、阻詐與人權的平衡、境外平台與虛擬資產的落地監管、以及追贓返還與被害人補償機制等，提具體書面改善方案，並送立院及公開。

