小學同學提霸凌往事受議論 何元楷：若讓同學覺得受傷 願誠摯致上歉意

立委羅智強辦公室主任何元楷表態參選新北市議員，有人在網路貼文，指讀國小時曾被何元楷霸凌，很難想像何以議員身分，在母校對孩子談尊重與友善。何元楷表示，如果小時候的言行讓同學覺得受傷，願意誠摯的致歉。

何元楷在11月18日30歲生日這一天，宣布參選新北市（汐止、萬里、金山區）市議員，表示選擇在家鄉服務，除了緣自情感，也是看到家鄉一些問題，以及對家鄉有許多願景。因為熱心助人的個性，想要改變社會的信念，加上希望家鄉更好的初心，他下定決心參選新北市議員。

這名自稱是何元楷國小同學的網友貼文說，看到何宣布投入議員選舉，許多沉在心底的記憶浮上來，「當那個名字再次出現在公共位置時，我不能假裝什麼事都沒發生過」。

這名網友寫出他讀國小時，目睹何元楷霸凌其他同學的場景，並說有次上前制止，又向老師反映，「從那天起，我明顯感覺到，他們的目光轉向了我。」他成了被霸凌對象，最深刻的一次是上廁所，頭上被突然潑水，「第一次知道有些人的可惡，是找老師也沒用的」。

網友的貼文在網路流傳，何元楷今天在臉書貼文表示，最近社群上有人提到他國小時期的相關指控，他想向大家說明，小時候是一個調皮搗蛋的小孩，也可能因此造成師長、同學的困擾。所以小時候只要被老師寫聯絡簿，就會被父母責打。

何說，雖然還不知道這位同學是誰，但他懇切的希望有機會跟這位貼文的同學見面，了解彼此的想法，除了讓他有機會當面釐清，也希望了解事情的始末。如果說他小時候的言行，讓這位同學覺得受傷、不舒服，他願意誠摯的向他致上歉意。

貼文的網友在網路回應何元楷，指要道歉，就正面回應、鄭重認錯和道歉。何把霸凌行為輕描淡寫成「小時候的言行」、「調皮搗蛋」，再次驗證「加害者僅轉身而過，但受害者卻要用一生治癒」。