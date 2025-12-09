快訊

日本青森規模7.5地震！1周內恐有更強地震 郭鎧紋示警：台灣也要小心

今年最後一次更新！iOS 26.2新增8大實用功能 正式版登場時間曝

日本Pocky巧克力棒風味異常下架600萬產品 食藥署：國內2品項受影響

聽新聞
0:00 / 0:00

電子入境卡「中國（台灣）」未改 外交部：全面檢視對韓關係

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪。記者張文馨／攝影
外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪。記者張文馨／攝影

南韓電子入境卡不當稱呼我為「中國（台灣）」，迄今未改正，外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪今天（9日）在外交部例行記者會說明，外交部全面重新檢視與韓國政府的關係，並研議可行的因應方案；他提到對韓關係除了存在不當稱呼的問題外，也存在貿易逆差。

劉昆豪表示，台韓在經貿、文化、觀光及人員往來的均交流密切，我方也珍視台韓數十年的情誼；不過，除了我方近期公開對韓國電子入境卡不當稱呼表達嚴正關切，並要求應以最快速度改正之外，外交部同時也注及，台韓之間在貿易上存在鉅額逆差的事實，這些都顯示兩國關係仍有不對等之處。

劉昆豪說，外交部已促請韓國政府針對電子入境卡不當稱我一事改正。此外，外交部也全面重新檢視與韓國政府的關係，並研議可行的因應方案中。

劉昆豪表示，相信韓方已充分理解我方訴求及立場，也希望韓方能基於台韓民間長久以來的友好關係，以改正不當稱我為舉措，展現對等誠意，以符合台韓民間交流熱絡親近的現實；外交部更呼籲韓國政府應盡快與我方共同為進一步促進台韓關係而努力。

外交部 韓國

延伸閱讀

陸稱台灣地位被七重鎖定…外交部：慣性扭曲 鎖定7000次也不會成真

韓入境卡列台灣為中國 外交部：盡速改正展現對等誠意

日本青森縣外海地震 外交部：暫無台灣民眾受災

韓國警方搜查扣押酷澎總公司 展開強制調查

相關新聞

電子入境卡「中國（台灣）」未改 外交部：全面檢視對韓關係

南韓電子入境卡不當稱呼我為「中國（台灣）」，迄今未改正，外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪今天（9日）在外交部例行記者會說明...

助理費除罪炸鍋工會擬衝議場…陳玉珍：尊重 但不撤案

國民黨立委陳玉珍提助理費除罪化修法，引發社會討論，國民黨立法院黨團也說要持續聽取各界意見。陳玉珍今天受訪回應，尊重國會助...

蔡英文前機要車禍臥床逾10年 日前辭世

前總統蔡英文的機要張祥慧臥床多年，日前辭世並於昨日舉行告別式。

影／助理費除罪化惹議 民進黨團批國民黨修法自肥

國民黨立委陳玉珍提案修法將助理費除罪化引發熱議，國會助理工會更直接表示反對，揚言12日將在立法院議場外抗議，要求撤回提案...

蔡英文籲強力肅貪綠能弊案 不能容忍不法牟利

前總統蔡英文7日深夜發文，二度談及能源轉型，她說，如果因為少數個案，使得光電產業遭到汙名化，進而停止發展綠能，將與全球趨...

傅崐萁提修法陸配參政免放棄國籍 民進黨團提出復議

國民黨立委傅崐萁等人提出國籍法修正草案，增訂大陸地區人民依法取得台灣地區戶籍者，參選公職資格均依兩岸人民關係條例規定，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。