電子入境卡「中國（台灣）」未改 外交部：全面檢視對韓關係

南韓電子入境卡不當稱呼我為「中國（台灣）」，迄今未改正，外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪今天（9日）在外交部例行記者會說明，外交部全面重新檢視與韓國政府的關係，並研議可行的因應方案；他提到對韓關係除了存在不當稱呼的問題外，也存在貿易逆差。

劉昆豪表示，台韓在經貿、文化、觀光及人員往來的均交流密切，我方也珍視台韓數十年的情誼；不過，除了我方近期公開對韓國電子入境卡不當稱呼表達嚴正關切，並要求應以最快速度改正之外，外交部同時也注及，台韓之間在貿易上存在鉅額逆差的事實，這些都顯示兩國關係仍有不對等之處。

劉昆豪說，外交部已促請韓國政府針對電子入境卡不當稱我一事改正。此外，外交部也全面重新檢視與韓國政府的關係，並研議可行的因應方案中。

劉昆豪表示，相信韓方已充分理解我方訴求及立場，也希望韓方能基於台韓民間長久以來的友好關係，以改正不當稱我為舉措，展現對等誠意，以符合台韓民間交流熱絡親近的現實；外交部更呼籲韓國政府應盡快與我方共同為進一步促進台韓關係而努力。