快訊

今年最後一次更新！iOS 26.2新增8大實用功能 正式版登場時間曝

日本Pocky巧克力棒風味異常下架600萬產品 食藥署：國內2品項受影響

苗博雅稱兩岸開戰台仍可正常上班課惹議 網轟：台烏國土差16倍

助理費除罪炸鍋工會擬衝議場…陳玉珍：尊重 但不撤案

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委陳玉珍。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委陳玉珍。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委陳玉珍提助理費除罪化修法，引發社會討論，國民黨立法院黨團也說要持續聽取各界意見。陳玉珍今天受訪回應，尊重國會助理工會行動與看法，但她要強調，該案是經嚴縝研究才提案，助理若有想法也可提議，都可以討論，歡迎良性互動，她不會撤案。

陳玉珍提出助理費除罪化草案，主張助理費由立委「統籌運用」且「不用檢據核銷」，引發各界議論。國民黨立院黨團昨上午一度傳出暫緩審議，傍晚又更正是「繼續聽取各界意見」。立法院助理工會也規畫，將於12日率員親向立法院長韓國瑜陳情，要求撤回提案，甚至將衝議場抗議。

陳玉珍回應，助理工會要採取什麼行動是他們的權利跟自由，但她的提案是經過審慎討論跟縝密研究，她研究了美、德、日、英、韓等國助理費制度，結論是各國國會公費助理制度可能略有不同，但通常是用國會議員當做國會助理的雇主，所以她提出的修法是有依據的。

陳玉珍舉例，像德國是刑法沒有把國會議員納入公務員職務犯罪適用範圍，而是針對其職務特殊性另為特別規定，當地聯邦議會處理議員有關浮報國會助理工作費，是基於國會自律違紀行為做行政裁處，然後公開，並訴諸政治責任。

陳玉珍指出，此次她提案修法「立法院組織法」跟「地方制度法」，不能說是為哪個黨派而修，國會部分有藍綠白，地方則有300多位議員涉犯這些法，什麼黨派都有，所以她提案的建議修正方案寫非常清楚，不過也不是一錘定音、不能改變，國會助理有意見，她都歡迎，這都是公開透明的。

陳玉珍建議，助理工會要可以陳情或透過各自立委來表示意見，甚至提出法案、修正動議，這都是公開可以討論的，不要說汙名化提案連署立委就想自肥。她也說，自己可以領銜提案，主要是她沒有助理費問題、很快要離開立委職務等原因，所以提案非常公正，內容也經嚴縝研究。

陳玉珍認為，助理工會有建議都可以如上述所說各種方式參與，都歡迎良性互動，「提案是我們的權力，請我們撤回是他們可以訴求的，但我不會撤回提案，歡迎討論。」

陳玉珍 議員 立法院

延伸閱讀

影／助理費除罪化惹議 民進黨團批國民黨修法自肥

助理費除罪化草案藍委不買單 國民黨團暫緩排審

助理費除罪化修法掀議 陳玉珍否認「被迫」：法制化才能避免觸法

為特定人修除罪化法案 藍委怨「非自願推案」…國民黨陷茶壺內風暴

相關新聞

電子入境卡「中國（台灣）」未改 外交部：全面檢視對韓關係

南韓電子入境卡不當稱呼我為「中國（台灣）」，迄今未改正，外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪今天（9日）在外交部例行記者會說明...

助理費除罪炸鍋工會擬衝議場…陳玉珍：尊重 但不撤案

國民黨立委陳玉珍提助理費除罪化修法，引發社會討論，國民黨立法院黨團也說要持續聽取各界意見。陳玉珍今天受訪回應，尊重國會助...

蔡英文前機要車禍臥床逾10年 日前辭世

前總統蔡英文的機要張祥慧臥床多年，日前辭世並於昨日舉行告別式。

影／助理費除罪化惹議 民進黨團批國民黨修法自肥

國民黨立委陳玉珍提案修法將助理費除罪化引發熱議，國會助理工會更直接表示反對，揚言12日將在立法院議場外抗議，要求撤回提案...

蔡英文籲強力肅貪綠能弊案 不能容忍不法牟利

前總統蔡英文7日深夜發文，二度談及能源轉型，她說，如果因為少數個案，使得光電產業遭到汙名化，進而停止發展綠能，將與全球趨...

傅崐萁提修法陸配參政免放棄國籍 民進黨團提出復議

國民黨立委傅崐萁等人提出國籍法修正草案，增訂大陸地區人民依法取得台灣地區戶籍者，參選公職資格均依兩岸人民關係條例規定，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。