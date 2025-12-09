助理費除罪炸鍋工會擬衝議場…陳玉珍：尊重 但不撤案

國民黨立委陳玉珍提助理費除罪化修法，引發社會討論，國民黨立法院黨團也說要持續聽取各界意見。陳玉珍今天受訪回應，尊重國會助理工會行動與看法，但她要強調，該案是經嚴縝研究才提案，助理若有想法也可提議，都可以討論，歡迎良性互動，她不會撤案。

陳玉珍提出助理費除罪化草案，主張助理費由立委「統籌運用」且「不用檢據核銷」，引發各界議論。國民黨立院黨團昨上午一度傳出暫緩審議，傍晚又更正是「繼續聽取各界意見」。立法院助理工會也規畫，將於12日率員親向立法院長韓國瑜陳情，要求撤回提案，甚至將衝議場抗議。

陳玉珍回應，助理工會要採取什麼行動是他們的權利跟自由，但她的提案是經過審慎討論跟縝密研究，她研究了美、德、日、英、韓等國助理費制度，結論是各國國會公費助理制度可能略有不同，但通常是用國會議員當做國會助理的雇主，所以她提出的修法是有依據的。

陳玉珍舉例，像德國是刑法沒有把國會議員納入公務員職務犯罪適用範圍，而是針對其職務特殊性另為特別規定，當地聯邦議會處理議員有關浮報國會助理工作費，是基於國會自律違紀行為做行政裁處，然後公開，並訴諸政治責任。

陳玉珍指出，此次她提案修法「立法院組織法」跟「地方制度法」，不能說是為哪個黨派而修，國會部分有藍綠白，地方則有300多位議員涉犯這些法，什麼黨派都有，所以她提案的建議修正方案寫非常清楚，不過也不是一錘定音、不能改變，國會助理有意見，她都歡迎，這都是公開透明的。

陳玉珍建議，助理工會要可以陳情或透過各自立委來表示意見，甚至提出法案、修正動議，這都是公開可以討論的，不要說汙名化提案連署立委就想自肥。她也說，自己可以領銜提案，主要是她沒有助理費問題、很快要離開立委職務等原因，所以提案非常公正，內容也經嚴縝研究。

陳玉珍認為，助理工會有建議都可以如上述所說各種方式參與，都歡迎良性互動，「提案是我們的權力，請我們撤回是他們可以訴求的，但我不會撤回提案，歡迎討論。」