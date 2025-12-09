影／助理費除罪化惹議 民進黨團批國民黨修法自肥

國民黨立委陳玉珍提案修法將助理費除罪化引發熱議，國會助理工會更直接表示反對，揚言12日將在立法院議場外抗議，要求撤回提案。對此民進黨團上午舉行「國民黨修法自肥 助理費成小金庫」記者會，立委沈伯洋、范雲、黨團幹事長鍾佳濱、立委林月琴出席。

鍾佳濱表示民眾黨主席、立委黃國昌認為「公費就是公款，公款就要公用」，但是支持陳玉珍的提案與否，應該要講清楚、說明白，且修法方向是「無需檢據核銷」，豈不成為立委小金庫，黃國昌、民眾黨都應該說明態度。鍾佳濱表示將會在明天司法及法制委員會上，請求審計長說明「公款公用」要如何檢據核銷，並在本周四的衛環委員會加開專案報告，邀請勞動部長洪申翰就立院組織法修法會如何影響國會助理勞動權益等等進行說明。