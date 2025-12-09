聽新聞
蔡英文前機要車禍臥床逾10年 日前辭世
前總統蔡英文的機要張祥慧臥床多年，日前辭世並於昨日舉行告別式。
2014年6月23日，張祥慧在當時小英基金會所在地附近、台北市長安東路遭機車撞傷，腦部受創。
張祥慧和蔡英文是英國倫敦政經學院校友，據稱，返台後進入政府國貿系統，專責對外談判。兩人於1995年蔡英文擔任公平交易委員會委員時相識，2000年政黨輪替後，蔡英文出任陸委會主委時，張祥慧就開始擔任蔡英文的機要。
蔡英文出任陸委會主委初期不太適應與媒體的互動，張祥慧多會在旁陪同。一次，蔡英文在聯合辦公大樓地下一樓咖啡廳與記者閒聊，有人問蔡英文平時最喜歡吃的是什麼？蔡英文支吾一會仍答不出來，於是轉頭問張祥慧：「我喜歡吃什麼？」由此不難看出兩人的好交情。
還有一次蔡英文在陸委會記者室與記者聊天忘了時間，張祥慧來到記者室後就板著臉問蔡英文：「主委，你上一個行程已經遲到，下一個行程還要遲到嗎？」蔡英文才趕忙離開。
從2000年到2014年，張祥慧是蔡英文的重要助手，跑陸委會與民進黨的記者多數與張熟識。
