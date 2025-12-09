青年關切AI時代就業 副總統：下世代非常有競爭力

快訊

中央社／ 記者葉素萍台北9日電
副總統蕭美琴（後中）9日上午出席「NOWNEWS 跨世代 2025 AI 青年力國際論壇」，離場時蕭副總統向學生比愛心。中央社
副總統蕭美琴今天被青年學子問到，在AI快速發展的時代下，政府如何確保年輕人有足夠就業機會和職涯發展空間。副總統則說明，「下一個世代是非常有競爭力的，大家對自己要有信心」。

副總統今天出席「NOWNEWS 跨世代 2025 AI 青年力國際論壇」，傾聽青年們關於環保永續、行人路權、性別平等、AI素養與心理壓力等議題的提案，也接受青年提問。

副總統說明，非常感謝大家看到問題、發掘問題，並且採取行動，善用AI等各種新興科技工具，帶入到生活的改善。

副總統談及，大家處於一個動盪的世界當中，問題這麼多，要從哪裡開始解決這些問題，答案就在今天的舞台上，就是從發掘身邊問題開始。

有青年學子提問，在AI跟自動化快速發展的時代下，政府要如何確保年輕人有足夠的就業機會和職涯發展空間。

副總統表示，人生過程或許會想自己是不是走錯行，或者當初念哪個科系會比較好，但她看過太多的人其實從來沒有真正走錯行，人生當中隨時都可以斜槓，隨時都可以發掘新的東西。

副總統認為，很多人聽到AI會覺得很徬徨、很迷惘，但大家今天會出席這活動，讓她非常有信心，「因為你們都是會去掌握AI的人，不是讓它替代你們，而是利用AI來改變、利用AI來帶動人類的進步，解決各式各樣的問題」。

副總統指出，百工百業都在喊「人才不足」，這也是指，大家只要有動力、有創新，「其實百工百業的職場都在等著你們來」。

副總統透露，有很多公務團隊、民間企業一起參與總統盃黑客松競賽，今天看到青年們的創新提案，不輸現在職場上各層級政府，所以「下一個世代是非常有競爭力的，大家對自己要有信心，帶著你們的goodidea到職場上」。

另外，有青年提問，面對世代差異與快速變動的社會環境，政府與社會該如何讓青年從象徵性被動的角色，轉變為真正能共同決策的一員。

副總統強調，她今天出席這場活動，也是要聆聽大家，青年們做的其實都是在影響公共領域、在影響決策。政府每個層級都有成立青年諮詢相關機制，接收大家的意見，青年們的創新是社會進步的動能，是國家重要的資產。

青年 職涯發展 職場 蕭美琴 AI

