美允許輝達對中出口H200晶片 趙怡翔：掌握中

國安會副秘書長趙怡翔今天表示，美國總統川普允許輝達出售H200的晶片給中國，這不是意外，國安團隊都在掌握中。他說，台美關係基礎非常穩固，且檢視川普在總統任內對台灣所付出的行動，對台美關係是加分的。

美國總統川普（Donald Trump）今天表示，他已告知中國國家主席習近平，美國將在符合其國家安全條件下，允許輝達（Nvidia）向中國出口H200晶片，其中「25%的金額將支付給美國」。

趙怡翔上午接受廣播節目專訪表示，川普是允許輝達出售H200晶片給中國，並沒有說「生產」，川普是生意人，川普的國安或經濟團隊也會考量，若完全不讓中國採購新型美國晶片，可能會發生短期內美國雖擁有科技優勢，但中長期的影響是中國開始生產，因此，「是不是因為美國同意出售晶片給中國，導致中國沒有發展自己晶片的急迫性，這也是一個思考點」。

趙怡翔說，他觀察川普的做法，不論是晶片、進出口管制等似乎都會跟美國政府的「進帳」有關。美國希望在現有環境下，維持科技優勢，同時也平衡經濟與財政利益，這可能是川普心中最好的平衡。

國安團隊是否掌握美國同意輝達H200晶片出售給中國的訊息及效益評估，趙怡翔表示，亞太經濟合作會議（APEC）峰會前夕，川普與習近平會晤就有給暗示，這不是意外、都在掌握當中。

美國日前公布最新「國家安全戰略」，趙怡翔指出，報告提到台灣8次，僅次於俄羅斯與中國，8次提到台灣都在強調台灣戰略與安全的重要，台美關係本來就有非常穩固的基礎，大家不用太擔心。

國安單位是否掌握明年4月川普訪問中國，川習會可能的各種狀況。趙怡翔表示，必須理性看待「川習會」，他認為在美國國家戰略最高指導原則之下，台美關係是非常扎實的。

趙怡翔說，台美之間務實的各項合作持續推動，美國對台灣的核心立場是比前總統拜登時期又做了更友善的調整，包括從「反對」台灣獨立到「不支持」台灣獨立，「這不涉及台灣要不要獨立，而是涉及美國到底是不是要干涉台灣民主，干涉到這樣的地步。」

趙怡翔說，檢視川普從第一任期到現在第二任期所付出的行動，基本上對台美關係有加分，很多人說不會有軍售，但軍售案也同意了。

他表示，有人質疑是不是美國人叫台灣提出軍購案，這當然不可能，因為台灣的軍購程序是經過綜整評估後，再向美方提出，「不是美國人要我們買或美國人提出」。