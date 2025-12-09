葉望輝：美中戰略對抗 台灣居多重核心地位
華府智庫「傳統基金會」亞洲資深研究員葉望輝在哈佛大學舉行的論壇指出，國際秩序快速重組，美中戰略對抗已成全球政治主軸，台灣具備多重核心戰略地位。
「傳統基金會」（Heritage Foundation）亞洲資深研究員葉望輝（Steve Yates）5日在「美中台戰略競爭新局」研討會指出，當前國際秩序快速重組，美中戰略對抗已成全球政治主軸，而台灣因地緣位置、半導體產業在全球科技供應鏈的關鍵角色，以及強健的民主韌性，使台灣具備多重核心戰略地位。
他說明，中國是區域內唯一系統性持續改變現狀的國家，透過在台海、南海及東海軍演、灰色地帶侵擾、經濟脅迫及認知操作等層面擴張及施壓，造成區域情勢緊張。
葉望輝表示，台灣因自由民主與科技優勢，成為印太安全架構中無可取代的夥伴。美國必須持續強化與台灣的安全及經濟合作，才能維持區域和平。
與談人甘迺迪學院教授塞契（Anthony Saich）及康義德（Edward Cunningham）呼應，美國政策圈近年日益重視供應鏈及科技安全，因此在現今高度競逐的國際環境中，台灣展現的民主韌性、科技與人才將是穩定全球經濟與安全的重要力量。
研討會由駐波士頓辦事處與哈佛大學甘迺迪學院（Harvard Kennedy School）合辦，出席人士討論美國台海政策、AI與半導體科技、無人系統、威懾嚇阻及跨國科技合作等面向。葉望輝曾任已故前副總統錢尼（Dick Cheney）副國安顧問，為美國資深國安專家。
