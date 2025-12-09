覆議財劃法失敗又拒執行 羅智強：卓榮泰成「土皇帝」

立法院日前否決行政院提出的「財政收支劃分法」覆議案，行政院長卓榮泰強調絕不會執行違法、錯誤的財劃法。此話一出也令親綠學者反彈。國民黨立院黨團今上午舉行記者會，痛批卓榮泰成為「土皇帝」；黨團書記長羅智強表示，國民黨團提出嚴厲譴責，也會提出譴責案。

卓榮泰公開宣稱自己拒絕執行違法、錯誤的財劃法。親綠資安學者李忠憲公開以「台灣的威瑪時刻正式開始」為題於媒體撰文，指卓榮泰的動作，令他覺得安全氣囊已經爆開了，台灣已經永遠回不去中華民國的時代；律師黃帝穎說，危險的惡法若經過行政院長副署，總統公布後就是有效法律，若不執行，未來風險極大。

行政院前政務委員張景森也說，行政院長「副署」是為法案背書，且在總統公布法律後負責執行，結果等總統公布後，同位行政院長又說：「這個法律非常可惡，有違憲、違法之虞，我們拒絕執行。」這是前面親筆簽名說，「沒問題，我負責」，後面又說「有問題，我不幹」。

國民黨團今上午舉行記者會。羅智強說，卓榮泰不執行財劃法，是毀憲亂政土皇帝嗎？行政院對立法院通過法案提出覆議後，一旦被立法院否決，行政院長只有接受，不然就是辭職。立法院三讀通過新版財劃法，卓榮泰土皇帝不執行，承襲賴皮總統風格，變成賴皮院長。 不但踐踏立法院通過法律，不執行新版財劃法，也在傷害地方自治，損及地方政府財政，按照財劃法應分配的統籌分配款也受到影響。

羅智強表示，卓榮泰八次覆議失敗，歷史上從來沒有自己踐踏行政院長尊嚴的院長，連很多深綠學者都看不下去，國民黨團提出嚴厲譴責，也會提出譴責案。

國民黨團首席副書記長林沛祥說，行政院前院長謝長廷過去覆議失敗就請辭，負起政治責任，如今卻沒有人要負責。卓榮泰拒不執行，這是讓法治被人治取代的起點。這種把執行法律當作選擇題的態度，不只是行政權的傲慢，更是對憲政制度嚴重的挑戰，似乎得到最高領導人的默許。當執政者的個人意志可以凌駕在中華民國憲法跟法律之上，當行政部門可以挑著法律執行，將成為台灣民主發展最危險的時刻。國民黨團必須鄭重提醒，中華民國的法律必須被尊重，制度必須被守住，不允許任何人以任何理由、藉口把憲政秩序，推向崩壞的邊緣。

國民黨團副書記長王鴻薇說，卓榮泰食髓知味，毀壞體制。連親綠學者、律師、官員都看不下去，也許他們愛民進黨，可是他們更愛中華民國的法治精神，更愛憲法的制度。賴清德總統、卓榮泰所表現的，這不是毀憲亂政，什麼叫做毀憲亂政？要求賴清德、卓榮泰懸崖勒馬，「你們是人民選出來的政府，你們不是皇帝。」

國民黨立委葉元之說，現在是總統直選以來，最不民主的時候。賴清德擔任台南市長時，主張要修財劃法，當時批中央不願意修財劃法，一定是中央想要集權集錢，等到賴清德當總統後，不願意修財劃法，因為想要集權集錢，「神也是你，鬼也是你」。他劍指民進黨新北市長參選人蘇巧慧，問她支不支持財劃法修正後，新北市的統籌分配稅款增加，讓新北市民得到更好的照顧，地方建設更多。