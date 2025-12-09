快訊

青森7.5強震飯店狂搖！台旅客先做1動作 日網讚貼心：完全正確

財劃法僵局…卓榮泰：只要總預算、強化防衛韌性條例通過 什麼都能談

很快取得50%市場！川普：台灣晶片產業正移向美國

聽新聞
0:00 / 0:00

立院三讀 蓄意破壞海纜最重關7年、罰千萬

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
立法院長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片
立法院長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片

台灣周遭海纜頻遭破壞，立法院會今天三讀修正通過「海纜七法」中的電業法、天然氣事業法、自來水法，明定破壞自來水海底管線、天然氣管線、海底電力電纜等故意犯，最高可關7年、罰1000萬元，並沒收犯案船隻；另增訂過失犯可處6個月以下有期徒刑、拘役或200萬元以下罰金。

行政院會9月通過「海纜七法」修正草案，包括涉及海纜管理的電信管理法、電業法、天然氣事業法、自來水法、氣象法，及管理違規船舶的商港法、船舶法，將破壞自來水與天然氣等管線的刑責比照破壞海底電纜辦理，嚴重者可加重處罰，並增訂沒入犯案船隻、強制船舶開啟自動辨識系統。

三讀通過條文明定，以竊取、毀壞或其他非法方法，危害天然氣卸收、儲氣等設備，以及擴大納入自來水事業海底送水管線、海底電力電纜功能運作正常運作者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。過失犯比照電信管理法現行規定，處6個月以下有期徒刑、拘役或科200萬元以下罰金。

三讀條文也增訂，對於犯罪所使用的工具、船舶或其他機械設備，不問屬於何人所有，都沒收及處置，杜絕不法再犯；修法也增訂過失犯刑罰規範，過失破壞者處6個月以下有期徒刑、拘役或科200萬元以下罰金。

院會也通過附帶決議，為避免後續行為人主張未知悉海纜及管道相關資訊，造成故意及過失要件的認定疑慮，請內政部在「海纜7法」通過前，對外公布海纜及管道圖資，並會同相關機關加強宣導，讓各界知悉避免觸法，也有利於執法及移送檢調偵辦。

至於海纜七法中剩餘的四法，立法院交通委員會12月1日已完成電信管理法、氣象法、商港法、船舶法初審；初審條文分別明定，非法危害海纜設備可逕行沒收、非法危害氣象設施可罰200萬元、船舶無正當理由不離港可沒入、違反船舶識別規範最重可罰1000萬元。

海纜七法 電力 立法院

延伸閱讀

立院三讀！車輛噪音超標最重罰3.6萬 情節重大吊牌

立院三讀長照扣除額增至18萬元 明年5月報稅就能適用

自來水有油汙議員轟環保局長應下台 馬仲豪：請議員理性一點

基市自來水汙染 教育處1600萬補助各校清水塔、換濾芯、買礦泉水

相關新聞

傅崐萁提修法陸配參政免放棄國籍 民進黨團提出復議

國民黨立委傅崐萁等人提出國籍法修正草案，增訂大陸地區人民依法取得台灣地區戶籍者，參選公職資格均依兩岸人民關係條例規定，不...

立院三讀！車輛噪音超標最重罰3.6萬 情節重大吊牌

為有效管制汽機車噪音，立法院會今天三讀「噪音管制法」修正案，明定機動車若發出超過噪音管制標準聲音，可處3600元以上3萬...

立院三讀長照扣除額增至18萬元 明年5月報稅就能適用

我國在今年進入超高齡社會，為了減緩家庭長期照顧壓力，立法院會今天三讀通過「所得稅法」修正案，明定長照扣除額由現行12萬元...

蔡英文籲強力肅貪綠能弊案 不能容忍不法牟利

前總統蔡英文7日深夜發文，二度談及能源轉型，她說，如果因為少數個案，使得光電產業遭到汙名化，進而停止發展綠能，將與全球趨...

中天重返52台？NCC：難度大

立法院交通委員會昨審查衛星廣播電視法修正草案，其中「中天條款」備受關注。國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）代理主委陳崇樹表示，...

宏都拉斯有望政黨輪替 會與台恢復邦交？謝金河看大選：川普重塑世界新秩序

川普重塑世界新秩序的第一張骨牌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。