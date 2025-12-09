立院三讀 蓄意破壞海纜最重關7年、罰千萬

台灣周遭海纜頻遭破壞，立法院會今天三讀修正通過「海纜七法」中的電業法、天然氣事業法、自來水法，明定破壞自來水海底管線、天然氣管線、海底電力電纜等故意犯，最高可關7年、罰1000萬元，並沒收犯案船隻；另增訂過失犯可處6個月以下有期徒刑、拘役或200萬元以下罰金。

行政院會9月通過「海纜七法」修正草案，包括涉及海纜管理的電信管理法、電業法、天然氣事業法、自來水法、氣象法，及管理違規船舶的商港法、船舶法，將破壞自來水與天然氣等管線的刑責比照破壞海底電纜辦理，嚴重者可加重處罰，並增訂沒入犯案船隻、強制船舶開啟自動辨識系統。

三讀通過條文明定，以竊取、毀壞或其他非法方法，危害天然氣卸收、儲氣等設備，以及擴大納入自來水事業海底送水管線、海底電力電纜功能運作正常運作者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。過失犯比照電信管理法現行規定，處6個月以下有期徒刑、拘役或科200萬元以下罰金。

三讀條文也增訂，對於犯罪所使用的工具、船舶或其他機械設備，不問屬於何人所有，都沒收及處置，杜絕不法再犯；修法也增訂過失犯刑罰規範，過失破壞者處6個月以下有期徒刑、拘役或科200萬元以下罰金。

院會也通過附帶決議，為避免後續行為人主張未知悉海纜及管道相關資訊，造成故意及過失要件的認定疑慮，請內政部在「海纜7法」通過前，對外公布海纜及管道圖資，並會同相關機關加強宣導，讓各界知悉避免觸法，也有利於執法及移送檢調偵辦。

至於海纜七法中剩餘的四法，立法院交通委員會12月1日已完成電信管理法、氣象法、商港法、船舶法初審；初審條文分別明定，非法危害海纜設備可逕行沒收、非法危害氣象設施可罰200萬元、船舶無正當理由不離港可沒入、違反船舶識別規範最重可罰1000萬元。