遭指涉貪防火牆斷點浮現 黃國昌：不容宵小鼠輩禍亂國家

針對媒體報導「防火牆、斷點一一浮現」，民眾黨主席黃國昌今天表示，黨檢媒三位一體再度進化，坐實民眾黨前主席柯文哲所言，「檢察官是大罷免大失敗很重要的因素」，面對這些冷飯熱炒的不實報導，自己已經提起民刑事告訴，「不容此等宵小鼠輩禍亂國家」。

鏡週刊報導，黃國昌涉貪風暴持續擴大，繼凱思國際負責人李麗娟遭直擊確認只是人頭，再加上黃國昌小姨子高翬突然收掉耘力公司，為了避免串證滅證，檢調近日極可能首度約談李麗娟。身為最關鍵的防火牆，一旦李麗娟遭到突破心防，黃國昌利用凱思收錢辦事的貪汙罪行將如骨牌一一倒下，面臨至少7年以上刑責。

黃國昌辦公室稍早透過文字回應，黨檢媒三位一體再度進化，從偵查亂公開，再到檢調何時要約談哪些對象，鏡週刊都可以「瞭若指掌」，儼然在幕後指揮，民進黨為了打擊政敵，不惜敗壞我國司法公正，「以黨領政、以鏡領檢，無怪乎人民對司法的信任度直直落」，如今也更加坐實柯文哲所言，檢察官是大罷免大失敗很重要的因素。

黃國昌辦公室表示，對於鏡週刊持續冷飯熱炒、捏造不實報導，故事一變再變，原先指控涉及港資、中資，現在完全絕口不提，再到抹黑黃國昌姻親匯款成立凱思公司，後來被打臉後改口注資，如今又二度改口臨櫃存入，連是哪一位姻親都可以換個對象繼續潑糞，除了說法反覆之外，還胡亂波及無辜之人、跟監偷拍未成年孩童。

黃國昌辦公室強調，面對這些卑劣行徑，黃國昌絕對不會姑息，先前已經提起民刑事告訴，絕不容此等宵小鼠輩禍亂國家。