傅崐萁提修法陸配參政免放棄國籍 民進黨團提出復議

國民黨立委傅崐萁等人提出國籍法修正草案，增訂大陸地區人民依法取得台灣地區戶籍者，參選公職資格均依兩岸人民關係條例規定，不適用國籍法第20條放棄國籍規定。該案日前已付委審查，民進黨立院黨團今天在立法院院會提出復議，立法院長韓國瑜裁示，將另定期處理。

近期有陸配公職人員因中華人民共和國國籍問題被解職，國民黨團擬提修法保障陸配參政權，避免陸配因國籍問題遭解除公職。

傅崐萁等人提出國籍法第1條修正草案，主張憲法增修條文第11條明定，自由地區與大陸地區人民的權利義務，得以特別法為規範，而「台灣地區與大陸地區人民關係條例」（兩岸人民關係條例）即為此特別法，已就大陸地區人民的戶籍、身分、就業、公職參選及任職資格等事項作成完整規範。

提案指出，國籍法對大陸地區人民之適用，依憲法增修條文第11條及兩岸人民關係條例的特別規定，而大陸地區人民依法取得台灣地區戶籍者，其公職參選及任職資格，均依特別法規定，不適用國籍法第20條放棄外國國籍規定。