立院三讀！車輛噪音超標最重罰3.6萬 情節重大吊牌

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
立院三讀，車輛噪音超標最重罰3.6萬元、情節重大吊照。圖／聯合報系資料照片
為有效管制汽機車噪音，立法院會今天三讀「噪音管制法」修正案，明定機動車若發出超過噪音管制標準聲音，可處3600元以上3萬6000元以下罰鍰，限期未改善除按次處罰外，情節重大者得移請公路監理機關吊扣牌照。

現行噪音管制法規定，機動車輛若發出超過噪音管制標準聲音，處機動車輛所有人或使用人1800元以上3600元以下罰鍰，但許多車輛先以原廠排氣管檢驗，通過後再以改裝排氣管上路，導致許多民眾深夜或清晨深受噪音影響，多位立委提案增加噪音超標罰鍰，盼達成嚇阻作用。

三讀通過條文明定，機動車輛若發出超過噪音管制標準聲音，處3600元以上3萬6000元以下罰鍰，並通知其限期改善，屆時仍未完成改善，除按次處罰外，情節重大者，並得移請公路監理機關吊扣牌照至改善完畢後發還；若一年內再度違反，得移請公路監理機關吊扣牌照6個月。

現行條文規定，若機動車輛噪音遭檢舉且不依規定檢驗，或經檢驗不合管制標準，處1800元以上3600元以下罰鍰。三讀條文也改提高處3600元以上3萬6000元以下罰鍰。

此外，由於環保署已改制，三讀條文配合將此法中央主管機關改為環境部。

噪音 主管 超標

