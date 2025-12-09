立院三讀長照扣除額增至18萬元 明年5月報稅就能適用

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院會三讀通過「所得稅法」第17條條文修正案，長照扣除額由現行12萬元提高至18萬元。記者余承翰／攝影
我國在今年進入超高齡社會，為了減緩家庭長期照顧壓力，立法院會今天三讀通過「所得稅法」修正案，明定長照扣除額由現行12萬元提高至18萬元，條文回溯至今年1月1日開始實施，亦即在明年5月報稅季就能適用。

現行所得稅法第17條規定，納稅義務人、配偶或受扶養親屬為符合中央衛生福利主管機關公告須長期照顧之身心失能者，每人每年扣除12萬元，朝野立委提案修法，分別主張提高至18萬元、20萬元、24萬元及36萬元不等。立法院財政委員會8月14日初審通過此案，長照扣除額由現行每年12萬元提高至18萬元。

立法院財政委員會召委、國民黨立委賴士葆12月1日再度召集協商，納入民眾黨團、國民黨立委李彥秀、民進黨立委王正旭、李坤城、賴惠員、陳冠廷、林月琴及郭國文等人所提經過立法院會逕付二讀的草案版本，朝野立委均同意維持初審結果。財政部長莊翠雲當時表示，希望明年5月報稅就能適用，估計受益戶數達35萬戶。

立法院會今天進行討論事項，所得稅法修法完成三讀程序。三讀條文明定，長期照顧特別扣除額自民國114年1月1日開始，納稅義務人、配偶或受扶養親屬為符合中央衛生福利主管機關公告須長期照顧的身心失能者，每人每年扣除18萬元。

不過，財政部日前在立院協商時曾表示，經與衛福部確認，80歲以上未經巴氏量表評量、可聘雇外籍看護的健康長者，卻不符長照資格，不能申報扣除額抵減。

