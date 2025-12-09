法參議員接力發文 支持台灣推兆元預算強化防禦
多名法國參議員近日相繼在社群平台X發文，支持總統賴清德提出400億美元（約新台幣1.25兆元）國防特別預算，強化台灣防禦能力以因應中國帶來的威脅，並指出這對維護區域穩定和促進世界安全至關重要。
法國國民議會議員馬佐睿（Laurent Mazaury）、博多黑（Éric Bothorel）、前議長戴扈傑（François deRugy）近期在X發文稱樂見台灣強化國防韌性，4名參議員也表達同樣態度。
參議員卡迪克（Olivier Cadic）表示：「北京帶來威脅。台灣以韌性及賴清德總統宣布的400億美元歷史性國防預算來回應。自由沒得談判，只能捍衛。自由有其代價，但自由無價。」文末附上中華民國國旗符號，及世界報（Le Monde）關於賴總統提出400億美元預算強化國防的報導連結。
參議院友台小組副主席德維莎（Brigitte Devésa）寫道：「我讚揚賴清德總統的責任感，面對（中國國家主席）習近平的重大威脅，他強化防禦以保護台灣和印度太平洋區域的穩定。為了安全，法國應熱烈支持這項行動，海洋為我們所共享。」貼文附上賴總統與國軍的照片。
同為友台小組副主席的喬瑟芙（Else Joseph）說：「賴清德總統主張增加軍事投資強化台灣防禦能力是正確的，這對自由、民主、維護區域穩定和促進世界安全至為關鍵。」貼文附上賴總統的照片，背景是國軍，並寫有「國家安全沒有妥協的空間」。
參議員布瓦耶（Valérie Boyer）寫道，台灣投資400億美元，凸顯這個地區日益受到威脅的現實，面對恫嚇及破壞穩定的企圖，支持台灣民主對維護和平與國際平衡至關重要。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言