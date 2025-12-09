在野痛批：官商勾結 台灣光電衰敗關鍵

對於前總統蔡英文表示，不分藍綠應積極處理綠電涉貪弊案，現在偵辦件案件大多是從她任內開始調查的個案，她不能容忍不法牟利行為。民眾黨主席黃國昌昨天質疑，司法對「綠友友」大案小辦，官商勾結正是台灣光電衰敗的關鍵，力暘光電弊案早已遭起訴，非法取得的電業籌設許可至今仍未廢除，蔡英文不清楚光電開發業者古盛煇、陳文宏隸屬什麼派系嗎？

黃國昌表示，光電弊案當然應該徹查，但蔡英文的認知顯然與多數台灣人不同，竟然強調僅是「少數個案」，綠電弊案規模之龐大，民進黨各派系早已搶進插旗，有系統利用錯誤的能源政策，藉此分食龐大的不法利益；官商勾結下的利益共生關係，正是台灣光電政策衰敗的關鍵。

黃國昌不滿表示，這些發生在蔡前總統任內弊案，絕不是現在說要強力肅貪就可撇除責任。他早在二○二三年就揭露台鹽綠能弊案，檢調拖了一年才行動，股本都虧完了，哪一個民進黨政治人物要負責？

國民黨立委王鴻薇批評，光電就是蔡英文大力推動的，弊案也是其任內發生，說「零容忍」，但有辦嗎？國民黨立委賴士葆也說，光電弊案是蔡英文執政時所發生，如今搞得小小的台灣到處都是光電板，她怎麼好意思講？蔡英文可能對賴政府要重啟核電很不安，因此下指導棋。

國民黨前發言人李明璇說，綠能黑金溫床是在蔡英文八年執政任內養成的，現在跳出來指點綠能政策，實際上就是劍指賴清德總統執政無能。