新聞眼／綠能弊案叢生 蔡英文難辭其咎

聯合報／ 本報記者黃婉婷林政忠
2016年蔡英文當選總統，春節後展開產業之旅，到屏東佳冬堤防出席國內第一座浮動型太陽能光電啟用典禮。 圖／聯合報系資料照片
2016年蔡英文當選總統，春節後展開產業之旅，到屏東佳冬堤防出席國內第一座浮動型太陽能光電啟用典禮。 圖／聯合報系資料照片

前總統蔡英文任內力推能源轉型，近期她兩度發文都是劍指能源政策，先呼籲能源轉型應理性務實，避免受政治影響，前天再發文稱光電因個案遭汙名化，建議光電政策再進化。蔡此舉被藍營解讀是對賴清德總統綠能政策「下指導棋」，特別是蔡英文卸任後一向低調，但如今大動作發文，箇中原因耐人尋味。

蔡英文任內與中研院前院長李遠哲討論二○五○淨零碳排時，曾脫口「二○二四年後就與我無關」，如今面對立院修法、光電弊案頻傳，又頻頻發文，格外引發關注。尤其，日前才傳出賴總統有意在二○二八年總統大選前處理核三重啟問題，並對光電不法頗有微詞，似乎有意調整能源政策，是否也成迫使蔡高調發文的原因？

朝野立委二○二○年捲入ＳＯＧＯ集體收賄案，時任總統府秘書長蘇嘉全因此請辭，蔡英文當時曾引用「黃埔精神」說重話：「升官發財，請走別路」。沒想到一語成讖，綠電宛如「潘朵拉盒子」，讓政客趨之若鶩；事實上，蔡政府力推綠電以來，涉入光電弊案者不分藍綠，「小英之友」古盛煇、「小英男孩」鄭亦麟也接連遭偵辦，國民黨前立委廖國棟、雲林縣前議長沈宗隆等人也遭調查，顯見不分藍綠，都走進「綠電淘金熱」的貪腐黑洞。

光電弊案猖獗並非單一原因，而是結構性問題，因光電、風電發展並非遵循市場機制，從申請、用地取得、簽訂收購價，都要官方點頭，當然容易出現灰色地帶，進而成為弊案溫床，當前亦缺少更有效的監督機制。

蔡英文雖然承認正在偵辦中的案件，大多是從她任內開始調查，也稱不能容忍不法牟利，但多年來制度從未徹底翻修，官官相護的結構、基層為達目標亂衝業績的問題照舊存在。昨日開啟綠能聚寶盆、今日綠能弊案叢生，沒有落實監督防弊機制，蔡英文也難辭其咎。

既然推動綠能是朝野共識，就不能抱持「先轉型再說」心態，行政院副院長鄭麗君昨以行政院永續長身分稱，再生能源必須以新思維杜絕弊端、改革制度，顯然賴政府也意識到問題所在；接下來，府院是否真有魄力直面光電結構性腐敗，而非敷衍帶過，將決定綠能可否重獲信任，否則開了更大的方便之門，未來光電2.0恐成下一場災難，代價終究要由全民承擔。

