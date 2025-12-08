退輔會頒發清寒榮民子女獎助學金 嚴德發勉學子未來回饋社會

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
退輔會主委嚴德發，8日在中彰榮家頒發114學年第1學期清寒榮民子女獎助學金。圖／退輔會提供
退輔會主委嚴德發，8日在中彰榮家頒發114學年第1學期清寒榮民子女獎助學金。圖／退輔會提供

退輔會所屬的榮民榮眷基金會，8日上午在中彰榮譽國民之家中正堂，舉行114學年第1學期清寒榮民子女獎助學金頒贈典禮，由主委嚴德發主持頒贈，共計有200餘位受贈學生及家長代表出席。基金會表示，今年會在北、中、南、東區分別頒贈，讓更多的同學及家長能參與活動，今年獎助學金共計發放近1200人次，金額1300餘萬元。

嚴德發致詞時，代表所有的榮民袍澤與眷屬感謝捐款單位，包括徐增壽文教基金會、寶佳公益慈善基金會、夏都地產開發股份有限公司、儷野大飯店股份有限公司、社會各界企業團體及善心人士，贊助清寒榮民子女獎學金與就學補助，幫助清寒榮民子弟減輕負擔，努力向學。他也勗勉與會同學，要記得感謝曾經幫助過自己的基金會、榮民前輩、社會賢達與慈善團體。

會中同時播放基金會製作的微電影「微光、希望」，影片以一位少女及其家人的遺孤故事，傳達社會大眾對她們的關懷與援助，引領走向光明的未來。也期望社會各界持續伸出援手，給予這些孩子實質的幫助與陪伴，以擴大照顧弱勢遺孤。

嚴德發也表示，希望在座同學們能瞭解榮民伯伯的大愛初心，以及他們對國家社會的回饋，進而獲得更多社會認同與迴響，共同加入傳承行列，將愛傳送到每一個需要的地方。他也希望同學們接受獎補助的同時，能努力向學，勇敢築夢，將來學有所成，效法榮民伯伯回饋社會國家的精神，為中華民國創造更加美好的未來。

