助理費除罪化惹議 藍稱續溝通

聯合報／ 記者李成蔭林銘翰唐筱恬黃婉婷／台北報導

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化草案，主張助理費由立委「統籌運用」且「不用檢據核銷」，引發各界議論。國民黨立院黨團昨上午一度傳出暫緩審議，傍晚又更正是「繼續聽取各界意見」；民眾黨團總召黃國昌昨指，「公款公用」的原則沒有任何退縮空間；民進黨團則呼籲國民黨團應撤案。

提案人陳玉珍昨表示，提案不是一鎚定音，任何集思廣益都很好，而她提案前也整理國際經驗，像美國國會也是有一筆含助理薪資的「國會辦公室運作費」，是直接撥給國會議員的；她說這沒有什麼脫罪問題，助理若有想法也可以提議，並透過立委提案。

國民黨團昨天上午召開黨團幹部會議，據了解，多名立委發難表示，助理費法案不是不可以討論，但不是修成那樣的版本，也有立委稱看到「不必檢據核銷」也嚇一跳，最後黨團書記長羅智強表示「再繼續聽取各界意見」。

國民黨立委牛煦庭隨後表示，經過國民黨團幹部會議討論後，暫時不會排案。但昨天傍晚，國民黨團又緊急發出新聞稿，指會議並未做成具體決議，並無所謂「暫緩推動」或「不決定暫緩推動」決議，待全體委員形成共識後，再做最後決定。

黃國昌昨受訪表示，助理費過去產生很多爭議，在司法案件中常出現「初一、十五月亮不一樣」，因此有必要將其法制化規範清楚，「公款公用」原則沒有任何退縮空間，或許應先停下來廣聽社會大眾、助理工會意見，避免修法淪為侵害助理權益，甚至遭貶低成「為了個案脫罪的修法」。

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤分析，藍營暫緩原因很簡單，包括自家助理憂心勞動及工作權受剝奪，也擔心影響選舉、政黨支持度，但國民黨應做的是撤案而非暫緩推動，否則有天終會復燃。

立法院國會助理工會幹部表示，希望國民黨立委撤回法案，而不是暫緩列案，工會仍會繼續向立法院長韓國瑜陳情，預計周五會在議場前表達立場。

