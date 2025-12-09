駁3前提換鄭習會 鄭麗文酸綠「多緊張多害怕」

快訊

聯合報／ 記者鄭媁黃婉婷程嘉文／台北報導
國民黨主席鄭麗文接受歷史哥網路直播專訪。圖／擷取自歷史哥YT頻道
國民黨主席鄭麗文接受歷史哥網路直播專訪。圖／擷取自歷史哥YT頻道

針對有媒體報導國共兩黨達成共識，「鄭習會」鎖定農曆年前後登場，且北京提出「三張門票」作為前提，國民黨主席鄭麗文昨反擊，民進黨一天到晚扣她帽子，每天編不完，因為國際社會已不再支持民進黨漏洞百出的立場與論述，賴清德總統還在做困獸之鬥。

鄭麗文昨接受「歷史哥」網路直播專訪時強調，民進黨不要再一天到晚扣她帽子，前天又報導「鄭習會」，「很會編故事，每天一直編不完耶」，「什麼見習近平的時間都已經排好了，還有什麼三張門票，我的天啊」。

鄭麗文也說，可見民進黨多緊張、多害怕，整個府院黨上下都在超前部署、想辦法對付她，「他們加起來對付不了我一人啦」，因為他們的立場是錯誤的，論述漏洞百出，更重要的是國際社會不再支持民進黨；賴總統上任快兩年，出訪還是無法過境美國，他的困境已經非常明顯。

對於媒體報導還指國民黨計畫刪除黨章第二條的「反對共產主義」，擬為後續中國統一論述鋪陳，鄭麗文也反問：「這是哪裡聽說的？」「是在總統府裡面聽說的？我怎麼從來都沒聽過？」

民進黨發言人吳崢則表示，人民更關注的是國民黨與中國之間是否有其他承諾，政黨可在兩岸政策上有不同路線，但不能有兩個老闆；台灣人的自由民主與身家財產，不能成為任何政黨投誠的伴手禮。

此外，賴清德總統日前提到，民進黨執政未更改國號，因為「中華民國」名稱有助於社會團結。民進黨前立委、退輔會前副主委李文忠表示，賴總統先前雖然多次談話曾提及團結，但若對藍營支持者的記憶、感情、價值，無法以尊重態度對待，團結就形同緣木求魚；他並認為，如果不能吸納藍營在兩岸議題方面對話、和平的願望，也不容易一致對外應對北京。

