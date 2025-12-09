聽新聞
傳扁主持「鏡來講」 NCC：違法就罰

聯合報／ 記者林海／台北報導

目前保外就醫的前總統陳水扁傳出明年將到鏡電視主持節目「總統鏡來講」，國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）代理主委陳崇樹昨說，鏡電視的設立目標是不能有政論節目，若有政論節目就是違法行為。

先前傳出陳水扁新節目的製作團隊已著手邀請來賓，首波名單包含民進黨提名的二○二六年縣市長候選人。陳崇樹昨赴立法院交委會備詢，立委洪孟楷、游顥等人關注相關議題。陳崇樹說，鏡電視去年申請營運計畫變更，希望開設政論節目，但因ＮＣＣ委員人數不足無法開會處理，鏡電視目前不能製播政論節目，若業者違規，ＮＣＣ可開罰。

洪孟楷說，鏡電視由主持人邀請政治人物、政論節目常客，做一對一對談，避掉禁開政論節目的限制，陳崇樹坦言，ＮＣＣ知道這樣的取巧方式，會依程序研判，並在內部流程找學者協助判斷節目性質。

陳崇樹透露，ＮＣＣ曾就「大選鏡來講」節目發出警告處分。但洪孟楷追問是什麼處罰，陳回應，「警告就是處罰」。

