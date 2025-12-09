聽新聞
冷眼集／不副署若開惡例 政院立院無寧日

聯合報／ 本報記者林河名

行政院長卓榮泰任內第八度覆議上周遭否決後，揚言不執行錯誤的財劃法。連日來，綠營也傳出府院「不公布、不副署」的聲音。但此例若一開，行政、立法將只剩叢林法則，政治亂象只會有增無減。

早在去年五月，就有部分人士建議賴清德總統應拒絕簽署公布藍白立委通過的「國會職權修法」，但當時高層就透過不具名的「黨政人士」表示，總統負有公布法律忠誠義務而非權力，認定法律有無違憲是專屬司法院大法官權限而非總統；總統不公布法律將使該法案處於不明狀態，破壞權力分立，據此三條件，總統難有不簽的空間。

事隔一年多，行政、立法兩院依然時時過招，特別是行政院對於藍白主導的立法，常感「窒礙難行」，此時府院「不公布、不副署」之聲再起，外界雖可理解，但去年已經研究過的憲政權力運作原則不應昨是今非、出爾反爾，親綠人士即使對藍白再不滿，也不宜火上添油。

事實上，即使是親綠人士，也有人憂心以「公布法律但不執行」方式反制立法院，恐怕是「一條比惡法本身更恐怖的道路」，更可能比惡法更快摧毀國家。

解決之道，還是朝野和解。賴總統日前已有「團結台灣社會」的發言，若連「台灣是主權獨立國家，沒有另行宣布台灣獨立的必要」，都能從「務實台獨工作者」口中說出，朝野還有什麼不能談？只要能談，大法官人事也可取得朝野共識，進而解決憲法法庭無法運作的難題；屆時，政院若認為立院通過的法律「違憲難行」，自然有大法官可依職權作出判決，即可避免朝野火車對撞，讓政治僵局更難收拾。

