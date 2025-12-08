快訊

最快周末迎入冬首波冷氣團 「低溫下探10度」3500公尺高山恐降雪

獨／「天國的嫁衣」立威廉驚爆罹癌二期！2次急動刀切腫瘤續命

阿信喊歡迎老朋友！朱孝天「被退出F4」不滿反擊 相信音樂說話了

外交部：強化與美安全合作 推進實力帶來和平願景

中央社／ 台北8日電
中華民國外交部。(本報系資料照)
中華民國外交部。(本報系資料照)

外交部今天表示，美國國會於美東時間12月7日公布兩院協商版國防授權法案（NDAA），該法案納入多項協助強化台灣防衛能力與韌性，台灣將持續穩健推進與美方在安全等各面向的合作，落實「實力帶來和平」的政策願景。

外交部晚間表示，繼美國聯邦參、眾兩院分別通過各自版本的「2026會計年度國防授權法案」（NDAA2026）後，美國國會於美東時間12月7日公布兩院協商版NDAA。該法案納入多項協助強化台灣防衛能力與韌性，並深化台美安全合作，以及支持台灣國際參與的友台條文。

外交部指出，部長林佳龍感謝美國國會跨黨派持續透過立法作為，展現對台灣及強化台美安全合作的堅定支持。各界也注意到川普政府「國家安全戰略」（National Security Strategy，NSS）特別彰顯台灣位居地緣戰略關鍵位置，並強調美方將與盟友夥伴共同合作確保台海安全。本次公布的法案內容再次彰顯美國行政與立法部門對強化台灣安全的共識。

外交部強調，台灣將持續穩健推進與美方在安全等各面向的合作，落實「實力帶來和平」的政策願景。

外交部提到，該法案經兩院表決通過後，將送交美國總統川普（Donald Trump）簽署完成立法。外交部將持續關注法案後續進展，並與美國國會及行政部門維持密切溝通，共同深化台美夥伴關係。

國防授權法案 外交部 美國 台美 國家安全

延伸閱讀

林佳龍：感謝美國國會跨黨派持續堅定支持台灣 及強化台美安全合作

國民黨團尚未撤助理費除罪化法案 工會擬周五議場抗議

陸外交部批日本不思悔改 要求老實實撤回高市「謬論」

美眾院國防授權法案出爐 邀台參加環太軍演文字遭刪除

相關新聞

川普簽台灣保證實施法 呂秀蓮讚台美關係新進展：總統可望很快過境紐約

前副總統呂秀蓮今天（8日）透過臉書分析時事指出，在賴清德總統宣布8年內投入1.25兆元國防特別預算打造台灣之盾之後，美國...

蔡英文籲強力肅貪綠能弊案 不能容忍不法牟利

前總統蔡英文7日深夜發文，二度談及能源轉型，她說，如果因為少數個案，使得光電產業遭到汙名化，進而停止發展綠能，將與全球趨...

京華城案本周開辯論庭 陳佩琪嗆檢察官「騙票搜索」：根據柯黑瞎掰內容辦案

台北地方法院審理京華城案，排定本周展開言詞辯論程序，台北市前市長柯文哲妻子陳佩琪今天在臉書揭露「騙票搜索第二部」，分享過...

蕭美琴接見美國學者 重申台灣致力於自我防衛

副總統蕭美琴今天（8日）上午接見「美國外交政策全國委員會」（NCAFP）訪團時表示，面對持續加劇的外部挑戰與威脅，台灣將...

外交部：強化與美安全合作 推進實力帶來和平願景

外交部今天表示，美國國會於美東時間12月7日公布兩院協商版國防授權法案（NDAA），該法案納入多項協助強化台灣防衛能力與...

林佳龍：感謝美國國會跨黨派持續堅定支持台灣 及強化台美安全合作

針對美國國會公布2026財年國防授權法案（NDAA 2026）的兩院協商版本中，有關台美安全合作以及友台條文，外交部透過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。