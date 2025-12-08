外交部：強化與美安全合作 推進實力帶來和平願景

外交部今天表示，美國國會於美東時間12月7日公布兩院協商版國防授權法案（NDAA），該法案納入多項協助強化台灣防衛能力與韌性，台灣將持續穩健推進與美方在安全等各面向的合作，落實「實力帶來和平」的政策願景。

外交部晚間表示，繼美國聯邦參、眾兩院分別通過各自版本的「2026會計年度國防授權法案」（NDAA2026）後，美國國會於美東時間12月7日公布兩院協商版NDAA。該法案納入多項協助強化台灣防衛能力與韌性，並深化台美安全合作，以及支持台灣國際參與的友台條文。

外交部指出，部長林佳龍感謝美國國會跨黨派持續透過立法作為，展現對台灣及強化台美安全合作的堅定支持。各界也注意到川普政府「國家安全戰略」（National Security Strategy，NSS）特別彰顯台灣位居地緣戰略關鍵位置，並強調美方將與盟友夥伴共同合作確保台海安全。本次公布的法案內容再次彰顯美國行政與立法部門對強化台灣安全的共識。

外交部強調，台灣將持續穩健推進與美方在安全等各面向的合作，落實「實力帶來和平」的政策願景。

外交部提到，該法案經兩院表決通過後，將送交美國總統川普（Donald Trump）簽署完成立法。外交部將持續關注法案後續進展，並與美國國會及行政部門維持密切溝通，共同深化台美夥伴關係。