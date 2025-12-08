林佳龍：感謝美國國會跨黨派持續堅定支持台灣 及強化台美安全合作

針對美國國會公布2026財年國防授權法案（NDAA 2026）的兩院協商版本中，有關台美安全合作以及友台條文，外交部透過新聞稿表示，外交部長林佳龍感謝美國國會跨黨派持續透過立法作為，展現對台灣及強化台美安全合作的堅定支持。

外交部指出，各界也注意到新任川普政府「國家安全戰略」（National Security Strategy，NSS）特別彰顯台灣位居地緣戰略關鍵位置，並強調美方將與盟友夥伴共同合作確保台海安全；本次公布的法案再次彰顯美國行政與立法部門對強化台灣安全的共識。

外交部說，我國將持續穩健推進與美方在安全等各面向的合作，落實「實力帶來和平」的政策願景，賴清德總統也已宣布，台灣將投入1兆2500億元經費，持續強化自身國防，並共同確保台海及區域的和平與穩定。

國防授權法案經兩院表決通過後，將送交美國總統川普簽署完成立法，外交部稱，將持續關注法案後續進展，並與美國國會及行政部門維持密切溝通，共同深化台美夥伴關係。