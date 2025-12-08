快訊

國民黨團尚未撤助理費除罪化法案 工會擬周五議場抗議

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院議場。示意圖。記者屈彥辰／攝影
立法院議場。示意圖。記者屈彥辰／攝影

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化相關法案，引爆國會助理不滿，國民黨團今天上午一度傳出暫緩列案，但國民黨團又發新聞稿否認。立法院國會助理工會幹部表示，工會希望國民黨立委撤回法案，而不是暫緩列案，預計周五會在議場表達立場。

助理費除罪化修法引發國會助理不滿，國會助理工會上周發出新聞稿，嚴正反對廢除公費助理制度，並打算找立法院長韓國瑜陳情。據了解，工會今日有找韓國瑜陳情，但未得到具體回應。

國會助理工會幹部表示，這不是黨派問題，是助理權益問題。大部分的立委都有把助理費花完，其實只要修法新增約10%比例，給予委員統籌運用即可，就不會讓委員動輒被法辦。

工會幹部表示，工會希望立委撤回法案，而不是暫緩列案，暫緩的話隨時可以審查、三讀。工會若最近遲遲等不到，周五將於議場表達立場。

國民黨 法案 立法院 修法 陳玉珍

