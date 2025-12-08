川普簽台灣保證實施法 呂秀蓮讚台美關係新進展：總統可望很快過境紐約

前副總統呂秀蓮今天（8日）透過臉書分析時事指出，在賴清德總統宣布8年內投入1.25兆元國防特別預算打造台灣之盾之後，美國總統川普隨即簽署台灣保證實施法案，美台高層官員互動的限制將不定期檢視與更新，她預期，總統府很快可以宣布賴總統過境紐約，出訪拉美的好消息，她也說，「說不定賴總統有幸在其任內正式訪問華府，讓我們預先祝福」。

呂秀蓮表示，川普簽署台灣保證實施法，代表美台關係有了新進展；這部法案在今年2月由跨黨派友台議員提案後，接續在聯邦眾議院及聯邦參議院通過，並由川普在12月2日簽署生效，距離賴總統宣布1.25兆元的特別預算案（需舉債並支付利息，平均每個台灣人負擔54萬元）只隔5天，難怪過去友台的美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福（Randy Schriver）不久前提醒世界，「美國不是慈善機構，要求美國防衛，應先付保護費」。

呂秀蓮以中東衝突和俄烏戰爭為例，稱川普是超越秦始皇的「朕即天下」，全球躬逢其盛，「真是阿彌陀佛」。