川普簽台灣保證實施法 呂秀蓮讚台美關係新進展：總統可望很快過境紐約

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
前副總統呂秀蓮。本報資料照片。
前副總統呂秀蓮今天（8日）透過臉書分析時事指出，在賴清德總統宣布8年內投入1.25兆元國防特別預算打造台灣之盾之後，美國總統川普隨即簽署台灣保證實施法案美台高層官員互動的限制將不定期檢視與更新，她預期，總統府很快可以宣布賴總統過境紐約，出訪拉美的好消息，她也說，「說不定賴總統有幸在其任內正式訪問華府，讓我們預先祝福」。

呂秀蓮表示，川普簽署台灣保證實施法，代表美台關係有了新進展；這部法案在今年2月由跨黨派友台議員提案後，接續在聯邦眾議院及聯邦參議院通過，並由川普在12月2日簽署生效，距離賴總統宣布1.25兆元的特別預算案（需舉債並支付利息，平均每個台灣人負擔54萬元）只隔5天，難怪過去友台的美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福（Randy Schriver）不久前提醒世界，「美國不是慈善機構，要求美國防衛，應先付保護費」。

呂秀蓮以中東衝突和俄烏戰爭為例，稱川普是超越秦始皇的「朕即天下」，全球躬逢其盛，「真是阿彌陀佛」。

美國國防 川普 國防部 呂秀蓮 台灣保證實施法案 美台 賴清德

