慶美國全球領袖計畫85周年…1300台人參與 谷立言：強化台美長久友誼

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今（8日）在國家戲劇院舉行茶會，慶祝美國全球領袖人才參訪計畫（IVLP）85周年，並宣布美國250年（America 250）全年慶祝活動起跑。美國國務院東亞局新聞與公共外交主任古普塔（Ragini Gupta）表示，台灣是IVLP全球故事中不可或缺的一部分，來自台灣的領袖們返國後，更加投入推動美台在衛生、教育、科技與民主治理等領域的合作。

谷立言則說，IVLP已經串連起一百九十多國、超過23萬名領袖，其中包含1300位台灣學友，這些連結不僅打造出專業人才網路，促進合作，也進一步強化美台之間長久以來的友誼。

賴清德總統透過錄影致詞表示，他2004年擔任立委時，在谷立言的推薦下參與IVLP，讓他有機會與美國各界領袖深入交流，不僅拓展了國際視野，也親自感受到美國民主制度的活力與韌性。

賴總統指出，現在台美的緊密關係體現在各層面的擴大合作，除了IVLP，還有「傅爾布萊特計畫」，每年促成數百名台美學人相互交流；台灣過去三年也透過補助美國國務院獎學金計畫，持續擴大支持美國學生來台學習華語，成為連結台美下一代的重要橋梁，今年台灣更啟動「青年百億海外圓夢基金計畫」鼓勵年輕世代走向世界，深化與美國及全球公民社會的連結。

賴總統說，他要藉此機會感謝美國政府與國會跨黨派對台灣的堅定支持，台灣會持續與美國和全球民主夥伴攜手合作，為印太地區及全球的和平、自由與繁榮貢獻心力。

谷立言表示，正當慶祝IVLP豐富成就之際，他也很高興宣布美國全國性的紀念活動，美國250年正式啟動；從現在到明年7月4日，AIT會透過一系列活動歡慶美國獨立250週年。活動內容包含互動展覽館，一系列在台灣各地分享活動，以及將在台北燈節亮相的America250主題燈。