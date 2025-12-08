快訊

張柏芝遭求償5300萬！壓力山大2天沒睡 開庭崩潰哭吼：對我不公平

台股上漲322點！外資買超玉山金4.9萬張最多 台積電也獲連五買

徐巧芯大姑80萬元辦保、戴電子腳鐶獲釋 杜秉澄覓保無著

慶美國全球領袖計畫85周年…1300台人參與 谷立言：強化台美長久友誼

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今（8日）在國家戲劇院舉行茶會，慶祝美國全球領袖人才參訪計畫（IVLP）85周年，並宣布美國 250年（America 250）全年慶祝活動起跑。外交部長林佳龍（左起）、谷立言及美國國務院東亞局新聞與公共外交主任古普塔（Ragini Gupta）一同舉杯慶賀。記者張文馨／攝影
美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今（8日）在國家戲劇院舉行茶會，慶祝美國全球領袖人才參訪計畫（IVLP）85周年，並宣布美國 250年（America 250）全年慶祝活動起跑。外交部長林佳龍（左起）、谷立言及美國國務院東亞局新聞與公共外交主任古普塔（Ragini Gupta）一同舉杯慶賀。記者張文馨／攝影

美國在台協會AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今（8日）在國家戲劇院舉行茶會，慶祝美國全球領袖人才參訪計畫（IVLP）85周年，並宣布美國250年（America 250）全年慶祝活動起跑。美國國務院東亞局新聞與公共外交主任古普塔（Ragini Gupta）表示，台灣是IVLP全球故事中不可或缺的一部分，來自台灣的領袖們返國後，更加投入推動美台在衛生、教育、科技與民主治理等領域的合作。

谷立言則說，IVLP已經串連起一百九十多國、超過23萬名領袖，其中包含1300位台灣學友，這些連結不僅打造出專業人才網路，促進合作，也進一步強化美台之間長久以來的友誼。

賴清德總統透過錄影致詞表示，他2004年擔任立委時，在谷立言的推薦下參與IVLP，讓他有機會與美國各界領袖深入交流，不僅拓展了國際視野，也親自感受到美國民主制度的活力與韌性。

賴總統指出，現在台美的緊密關係體現在各層面的擴大合作，除了IVLP，還有「傅爾布萊特計畫」，每年促成數百名台美學人相互交流；台灣過去三年也透過補助美國國務院獎學金計畫，持續擴大支持美國學生來台學習華語，成為連結台美下一代的重要橋梁，今年台灣更啟動「青年百億海外圓夢基金計畫」鼓勵年輕世代走向世界，深化與美國及全球公民社會的連結。

賴總統說，他要藉此機會感謝美國政府與國會跨黨派對台灣的堅定支持，台灣會持續與美國和全球民主夥伴攜手合作，為印太地區及全球的和平、自由與繁榮貢獻心力。

谷立言表示，正當慶祝IVLP豐富成就之際，他也很高興宣布美國全國性的紀念活動，美國250年正式啟動；從現在到明年7月4日，AIT會透過一系列活動歡慶美國獨立250週年。活動內容包含互動展覽館，一系列在台灣各地分享活動，以及將在台北燈節亮相的America250主題燈。

美國在台協會 谷立言 賴清德 AIT

延伸閱讀

美國安戰略提嚇阻台灣衝突 賴總統推文稱：持續扮演可信賴夥伴

國安戰略用語「降級」？ 國務院：維持長期對台政策聲明

台灣台語認證首移師海外 美國華府試辦25人報名

美戰略報告對俄友善 歐洲卻擔心邊境安全

相關新聞

蔡英文籲強力肅貪綠能弊案 不能容忍不法牟利

前總統蔡英文7日深夜發文，二度談及能源轉型，她說，如果因為少數個案，使得光電產業遭到汙名化，進而停止發展綠能，將與全球趨...

川普簽台灣保證實施法 呂秀蓮讚台美關係新進展：總統可望很快過境紐約

前副總統呂秀蓮今天（8日）透過臉書分析時事指出，在賴清德總統宣布8年內投入1.25兆元國防特別預算打造台灣之盾之後，美國...

京華城案本周開辯論庭 陳佩琪嗆檢察官「騙票搜索」：根據柯黑瞎掰內容辦案

台北地方法院審理京華城案，排定本周展開言詞辯論程序，台北市前市長柯文哲妻子陳佩琪今天在臉書揭露「騙票搜索第二部」，分享過...

國民黨團尚未撤助理費除罪化法案 工會擬周五議場抗議

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化相關法案，引爆國會助理不滿，國民黨團今天上午一度傳出暫緩列案，但國民黨團又發新聞稿否認。...

慶美國全球領袖計畫85周年…1300台人參與 谷立言：強化台美長久友誼

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今（8日）在國家戲劇院舉行茶會，慶祝美國全球領袖人才參訪...

助理費除罪化草案 知情人士：羅智強說「繼續聽取各界意見」

國民黨立委陳玉珍提出攸關助理費除罪化相關修正案，引發各界討論。國民黨立法院黨團今天發新聞稿表示，今日黨團幹部會議僅為聽取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。