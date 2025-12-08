京華城案本周開辯論庭 陳佩琪嗆檢察官「騙票搜索」：根據柯黑瞎掰內容辦案

台北地方法院審理京華城案，排定本周展開言詞辯論程序，台北市前市長柯文哲妻子陳佩琪今天在臉書揭露「騙票搜索第二部」，分享過去與台北地檢署檢察官姜長志交手經驗，只會根據「柯黑」瞎掰的內容辦案，反正只要達到羈押的目的就好。

陳佩琪今天在臉書以「騙票搜索第二部」為題發文指出，檢察官指控他們在2018年用住家抵押借貸2000萬元，隨即在隔年就還清資金來源可疑、貪汙嫌疑重大，借貸和還錢的時間點都在京華城案發生前後，姜長志質疑有「柯黑」聲稱賠錢數十萬元，陳佩琪卻說2018年選舉還有盈餘。

陳佩琪說明，真相是2018年他們夫妻用房子抵押、借款2000萬元的理財型房貸，然後再拿這筆錢支付選舉的人事費用，選舉總共花費1145萬6629元人事費及10萬元利息，當年因為發生驗票爭議，陸續還有支出驗票費、便當錢和茶水費，「都是用我們自己的錢支付」。

陳佩琪表示，柯文哲當年沒有政黨，補助款全部拿來還房貸，現金剩下數百萬元之多，也把現金領出並結束存摺，結果竟然因為還款太快，就被檢察官認定收入不符，所以貪汙罪嫌再外加一條，「於是就搜索我們家，然後先生就被抓去關一年。」

陳佩琪表示，根據2018年柯文哲選舉借貸存摺明細，可以清楚看到所有工作人員的薪水，選舉不可能只有請人而不辦活動，既然這本存摺上面只有列出人事費，就應該知道還有一本活動費用的帳冊，「至於活動最終是賺是賠， 應該去問姓柯的『柯黑』，我不清楚的事我無法回答，原來檢察官是根據『柯黑』瞎掰的東西在辦案。」

陳佩琪也說，這本淺咖啡色表皮的存摺，她一直留存到去年8月30日，檢察官至今還沒物歸原主，「請問你們這麼誣賴人，搜走的東西到底有沒有在看？還是反正押到先生，目的到了就好了？」