快訊

超市熄燈潮？不只頂級超市關 家樂福超市再收1家

慘輸蔣萬安近4成！ 吳怡農揭「台北優勢」 再酸：把輝達當政績太不認真

高市尚未提補償…烏龍檢驗重創雲林鯛魚 侯友宜出手表態

助理費除罪化草案 知情人士：羅智強說「繼續聽取各界意見」

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國民黨中央黨部。圖／聯合報系資料照片
國民黨中央黨部。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委陳玉珍提出攸關助理費除罪化相關修正案，引發各界討論。國民黨立法院黨團今天發新聞稿表示，今日黨團幹部會議僅為聽取各界意見，並未做成具體決議，因此並無所謂「暫緩推動」或「不決定暫緩推動」之決議。知情人士轉述表示，國民黨團書記者羅智強的說法是「繼續聽取各界意見」。

國民黨團新聞稿指出，依據國民黨團組織運作規則，黨團最高決策機制為黨團大會，因此今日上午黨團幹部會議並未做成任何決議，黨團仍將持續聽取社會各界意見後，與黨中央充分溝通，並由黨團大會全體委員形成共識後，再行做出最後決定。

國民黨團表示，在修法過程中，廣納各界意見，整合不同意見，是立法委員的職責，針對此案是否持續推動，最後仍須依黨團大會全體委員共同決議為之。

據知情人士指出，黨團幹部會議上午討論本周委員會議程，有藍委當場對助理費除罪化法案表達疑慮，國民黨團書記長羅智強當下回應說「繼續聽取各界意見」。

國民黨 幹部 陳玉珍 羅智強

延伸閱讀

羅智強：幫賴總統立院辦團結十講配十問 保證風風光光

中油三接傳弊案 羅智強批民進黨「捐鍋者誅、賣國者侯」

諷檢察官「慈悲的溫柔」 羅智強：檢舉人聽說中油三接已在滅證串供

中油三接涉浮報百億工程費 北檢指揮廉調搜索中油、世曦約談13人

相關新聞

蔡英文籲強力肅貪綠能弊案 不能容忍不法牟利

前總統蔡英文7日深夜發文，二度談及能源轉型，她說，如果因為少數個案，使得光電產業遭到汙名化，進而停止發展綠能，將與全球趨...

京華城案本周開辯論庭 陳佩琪嗆檢察官「騙票搜索」：根據柯黑瞎掰內容辦案

台北地方法院審理京華城案，排定本周展開言詞辯論程序，台北市前市長柯文哲妻子陳佩琪今天在臉書揭露「騙票搜索第二部」，分享過...

鄭麗君指綠能發展應堵絕弊端 被問美台關稅僅點頭微笑

行政院副院長鄭麗君今天指出，永續力是國家競爭力，未來再生能源發展要簡化流程、杜絕弊端及改革制度，讓綠能發展更健全。至於全...

助理費除罪化草案 知情人士：羅智強說「繼續聽取各界意見」

國民黨立委陳玉珍提出攸關助理費除罪化相關修正案，引發各界討論。國民黨立法院黨團今天發新聞稿表示，今日黨團幹部會議僅為聽取...

石崇良高喊改革醫美 鐵腕整頓遇反彈就變花拳繡腿

近年醫美事故頻傳，衛福部長石崇良一上任就喊「加嚴管理」，提出特管法修正草案後，立即遭到反彈。經兩次醫界溝通會議，日前除了宣布終結「直美」，要求未完成一般醫療訓練（PGY）的醫師補訓外，其餘加嚴的措施，全數放寬。政策急轉直下，當初高喊口號的鐵腕部長，如今挺不住業界反彈，讓人擔心修訂特管法已成花拳繡腿，恐只有表面工夫。

彰化第4選區議員恐參選大爆炸 政二代帥哥美女爭取出線

彰化縣員林區下屆縣議員選舉因人口變化，將從8席增加到9席，已有多名年輕政二代表態參選，包括今年初因病已故員林市長游振雄的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。