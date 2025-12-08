助理費除罪化草案 知情人士：羅智強說「繼續聽取各界意見」

國民黨立委陳玉珍提出攸關助理費除罪化相關修正案，引發各界討論。國民黨立法院黨團今天發新聞稿表示，今日黨團幹部會議僅為聽取各界意見，並未做成具體決議，因此並無所謂「暫緩推動」或「不決定暫緩推動」之決議。知情人士轉述表示，國民黨團書記者羅智強的說法是「繼續聽取各界意見」。

國民黨團新聞稿指出，依據國民黨團組織運作規則，黨團最高決策機制為黨團大會，因此今日上午黨團幹部會議並未做成任何決議，黨團仍將持續聽取社會各界意見後，與黨中央充分溝通，並由黨團大會全體委員形成共識後，再行做出最後決定。

國民黨團表示，在修法過程中，廣納各界意見，整合不同意見，是立法委員的職責，針對此案是否持續推動，最後仍須依黨團大會全體委員共同決議為之。

據知情人士指出，黨團幹部會議上午討論本周委員會議程，有藍委當場對助理費除罪化法案表達疑慮，國民黨團書記長羅智強當下回應說「繼續聽取各界意見」。