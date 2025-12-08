彰化第4選區議員恐參選大爆炸 政二代帥哥美女爭取出線

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
民進黨籍前縣議員陳秋蓉（右一)將捲土重來選議員，近期積極陪同立委黃秀芳(右二)跑攤。 圖／取自陳秋蓉臉書
彰化縣員林區下屆縣議員選舉因人口變化，將從8席增加到9席，已有多名年輕政二代表態參選，包括今年初因病已故員林市長游振雄的兒子游筑凱除了勤跑基層，也積極宣傳，而現任議員張錦昆也將交棒給女兒張愉婕，還有前縣議員陳秋蓉也將回鍋參選。

彰化縣第4選區員林區縣議員下屆選舉預期將呈現老將新秀參選大爆炸態勢，目前8席縣議員為國民黨議員凃俊任、張錦昆、黃正盛、劉惠娟、曹嘉豪，民進黨議員張欣倩，民眾黨議員張雪如，無黨籍詹木根。

不過現任議員凃俊任、劉惠娟都有意參選員林市長，現任議員還會再釋出席次，下屆應是大洗牌局面。

有意參選的彰化縣府秘書游筑凱是形象清新的年輕政二代，近期在個人臉書也加強宣傳，包括對於父親游振雄的緬懷寫著看到照片中父親的笑容「那份樂在其中的神情，是我最熟悉的模樣。我會記得這份熱情，走著爸爸曾走過的路，繼續為地方努力。」，游筑凱表示，他的確計畫投入縣議員選舉，希望傳承父親服務精神。

讓人矚目的還包括張錦昆也將交棒給女兒張愉婕，近期都帶著張愉婕跑行程，張錦昆曾任4屆縣議員、2屆員林市長，政壇實力雄厚，張愉婕展現年輕活力，可說是政二代強棒。

民進黨籍前縣議員陳秋蓉本屆與游振雄競選員林市長落敗後，此次捲土重來，不過原本屬於前縣長魏明谷、立委陳素月嫡系，在員林區深耕已久，近來已倒向爭取提名參選彰化縣的立委黃秀芳陣營。

民進黨已決定下屆在第4選區將提名3人參選，不過上屆原有2席議員張欣倩和賴澤民，本屆綠營也是提名3人參選，沒想到最後賴澤民意外落選，此次賴澤民是否要捲土重來，也受關注。

還有二名員林市代張詩怡、張詠勝均已表態要參選縣議員，二人都是新世代，擅長網路宣傳，近來積極Po各式影音宣傳，透過影音介紹員林衛生所的不老健身房、公園設施、建設等，展現活力，張詠勝的父親張仁城當過5屆代表，父子共當過7屆代表，長期深耕地方。

彰化縣府秘書游筑凱是已故員林市長游振雄的兒子，已表態參選縣議員。圖／取自游筑凱臉書
員林市代張詠勝有意參選縣議員，積極在臉書宣傳。圖／取自張詠勝臉書
美女市代張詩怡也在個人臉書明確表態將參選縣議員。圖／取自張詩怡臉書
縣議員張錦昆也將交棒給女兒張愉婕，近期都帶著張愉婕跑行程。圖／取自張錦昆臉書
