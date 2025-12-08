立委籲政院速送農退儲金修法版本 22日擬繼續審查

快訊

中央社／ 台北8日電

立法院經濟委員會今天審查農民退休儲金條例第7條條文修正草案等案，朝野關心如何提高農民參與農退儲金意願。委員會散會前，會議主席、民進黨立委陳亭妃說，請行政院盡速將院版草案送立法院審議，全案將於22日繼續審查。

立法院經濟委員會今天排審立委謝衣鳯、郭國文、蔡易餘、陳亭妃分別所提農民退休儲金條例第2條、第7條條文修正草案，農業部長陳駿季列席說明並備質詢。

現行農民退休儲金條例第7條條文規範，農民依規定提繳農民退休儲金後，主管機關始依農民提繳的農民退休儲金，按月提繳相同金額。

謝衣鳯、郭國文所提修法版本，將「按月提繳相同金額」改為「按月提繳1.5倍金額」。

蔡易餘、陳亭妃的修法版本則是將「按月提繳相同金額」改為「按月提繳相對應金額」。此外，農民及主管機關依規定共同提繳的金額，應合併計算為提繳總額，由主管機關與農民依60%與40%的比例分擔之。

農業部所提書面報告指出，調查未參加農退儲金的青農及實耕者，發現約有46%因經濟負擔未參加，若僅提高政府提繳金額，對於已有經濟負擔的農民，恐難提高參與意願。

農業部指出，農業部已擬具修法版本，並於8月7日函報行政院審議。關於農業部擬具農民退休儲金條例第7條修正內容，是為了減輕農民自我養老的經濟負擔及提升農民參與農退儲金的意願，調整農民與主管機關共同提繳金額比例的修正方向，與蔡易餘、陳亭妃提案版本相同。

農業部指出，完備農民社會經濟安全為農業部重要的施政主軸之一，目前農民參加農退儲金，退休保障由老農津貼加上農退儲金，提繳30年可月領新台幣3.8萬元，退休後享有相當的生活水準保障。

朝野立委質詢時，關注農退儲金覆蓋率不足等問題，也希望透過修法提高農民參與退休儲金提繳等意願，更多次問到行政院版草案何時會送立法院審議。

陳駿季說，目前覆蓋率最低的部分是在青農，即25歲到35歲之間，覆蓋率約24%，因此如何提高青農的投保率是重要目標，而在保障一樣的情況下，希望透過政府多繳一點、農民少繳一點，即6比4的比例來處理，希望增加投保意願。此外，草案待行政院會通過後，就會送立法院審議。

委員會散會前，陳亭妃說，今天討論事項所列議程詢答完畢，請行政院盡速將院版草案送立法院審議，經濟委員會將於22日繼續審查。

