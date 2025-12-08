助理費除罪化草案藍委不買單 國民黨團暫緩排審

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化相關修法，引發社會正反意見，國民黨立法院黨團今天召開幹部會議，傳相關法案將暫緩處理。有出席的國民黨立委證實，社會討論熱烈，確實不少出席立委認為應有更多討論，後續再來處理。

陳玉珍提案「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」第5條、第6條及第10條條文修正草案，以及立法院組織法第32條、第33條及第35條條文修正草案，引發各界討論，如今傳出社會反彈太大，國民黨團決定暫緩處理。

國民黨團今天召開黨團會議，由黨團書記長主持。有出席國民黨立委證實，大家的確注意到社會氛圍，現在大家的共識就是先重新討論，不急著排案，有好的版本再提案。不少立委不願證實「暫緩列案」，只強調說「先再討論一下再說」。

另一名出席的國民黨立委透露，不要說要選2026縣市長的，該法若過了，恐怕連想要當助理的都不願意應徵，且民眾黨也未必買單，所以不少立委覺得先整理其他選項，找出更好方案再來推動。據了解，最終定案就是，陳玉珍版本草案暫緩排審，待醞釀提出其他各界可接受版本。