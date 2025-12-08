美國安戰略提嚇阻台灣衝突 賴總統推文稱：持續扮演可信賴夥伴
白宮公布美國2025年國家安全戰略，提及以嚇阻台灣衝突和強調第一島鏈安全為優先。賴清德總統今（8日）透過社群平台X發文感謝美國。賴總統表示，台灣會持續扮演可信賴的夥伴，致力於強化自我防衛能力以維護區域和平。
美國川普政府4日公布最新版國家安全戰略，重申美國不支持任何片面改變台灣海峽現狀，必須強化美國及其盟友在太平洋第一島鏈的能力，以阻止任何奪取台灣的行動，抑或防止形成對美國不利的軍事平衡能力，以確保防衛台灣的可能性。
相較於前任拜登政府的國安戰略，最新版國安戰略多直接稱呼「台灣」，而非「台海」，也沒像拜登政府重申不支持台獨，而是寫美國不支持任何片面改變台海現狀。這與美國國務院今年初修改美台關係「事實清單」立場相符，但國務院用「我們反對」，最新版國安戰略改為「不支持」。
有關中國大陸的部分，最新版國安戰略提到21次，除了措辭謹慎，也避免用過於強烈的文字。川普第一任的國安戰略於2017年12月發布，主要聚焦美國與俄羅斯、大陸的競爭，正式將中國定位為戰略競爭對手，可謂美中關係從交往轉為競爭的重要分水嶺。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言