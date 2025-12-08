美國安戰略提嚇阻台灣衝突 賴總統推文稱：持續扮演可信賴夥伴

快訊

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
白宮國家安全略戰略多次提到台灣，不希望因台灣而引起戰爭，賴清德總統表示感謝。（資料照片，記者胡經周／攝影）
白宮公布美國2025年國家安全戰略，提及以嚇阻台灣衝突和強調第一島鏈安全為優先。賴清德總統今（8日）透過社群平台X發文感謝美國。賴總統表示，台灣會持續扮演可信賴的夥伴，致力於強化自我防衛能力以維護區域和平。

美國川普政府4日公布最新版國家安全戰略，重申美國不支持任何片面改變台灣海峽現狀，必須強化美國及其盟友在太平洋第一島鏈的能力，以阻止任何奪取台灣的行動，抑或防止形成對美國不利的軍事平衡能力，以確保防衛台灣的可能性。

相較於前任拜登政府的國安戰略，最新版國安戰略多直接稱呼「台灣」，而非「台海」，也沒像拜登政府重申不支持台獨，而是寫美國不支持任何片面改變台海現狀。這與美國國務院今年初修改美台關係「事實清單」立場相符，但國務院用「我們反對」，最新版國安戰略改為「不支持」。

有關中國大陸的部分，最新版國安戰略提到21次，除了措辭謹慎，也避免用過於強烈的文字。川普第一任的國安戰略於2017年12月發布，主要聚焦美國與俄羅斯、大陸的競爭，正式將中國定位為戰略競爭對手，可謂美中關係從交往轉為競爭的重要分水嶺。

