黃國昌：助理費法制化堅持公款公用 沒有退縮空間

中央社／ 台北8日電

國民黨立委陳玉珍提案，助理費由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷。民眾黨團總召黃國昌今天說，民眾黨堅持公款公用原則，沒有任何退縮空間；委員會排審前應聽社會大眾、助理工會意見，避免被貶低成為個案脫罪的修法。

陳玉珍提案修正地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例、立法院組織法部分條文，草案明定立委每人得置助理若干人，由委員聘用，其健檢、文康活動及依勞基法等規定應由雇主負擔的相關費用，由立法院編列一定數額預算補助。補助費用由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷等。草案已在5日立法院會付委審查。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌、副總召張啓楷等人上午舉行記者會。黃國昌受訪時表示，針對助理費的事，縣市議長聯誼會拜會民眾黨團時，已清楚說明立場，助理費過去產生非常多爭議。

黃國昌說，有必要針對助理費制度化、法制化規範清楚，並已委請曾擔任議員的民眾黨立委黃珊珊、林國成，成立小組正在研議。

黃國昌表示，民眾黨堅持一定「公款公用」的原則，沒有任何退縮空間；至於如何法制化，不要在司法實務上，出現因為因人、因黨而有不同判決；委員會若真要排審前，應聽社會大眾、助理工會意見，不要讓推動制度化的修法，變成侵害助理權益，甚至被貶低成為個案脫罪的修法。

另外，媒體詢問，民眾黨下一波是否會在12月底前，提名張啓楷參選嘉義市長。黃國昌說，民眾黨有自己的節奏，要跟國民黨進行協調前，黨內程序必須完備，上週徵召前立委陳琬惠參選宜蘭縣長，是民眾黨推出的最強戰力。

黃國昌表示，民眾黨會在適當的時候，正式完成徵召張啓楷的程序，之後會秉持最大誠意、善意，看國民黨在嘉義市是否要推人選；如果沒有的話，就由張啓楷代表在野黨角逐嘉義市長。對民眾黨而言，「張啓楷就是最好的選擇，就是最強的團隊」。

張啓楷說，民眾黨的徵召是按部就班，嘉義市很快就會徵召，「時間會盡快、原則上會在12月底」；提名後嘉義市會成為藍白整合的重要一步，要找出大家都可接受的機制，不管是民調或協調，最重要的是推出一組最強的參選人。

