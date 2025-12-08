蕭美琴特勤警車禍重傷 藍批明明輔選還硬拗視察 綠反嗆政治操作

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭24歲員警執行蕭美琴特勤時遭廂型車撞成重傷，國民黨縣議會黨團今天批評，民進黨堅稱蕭美琴「公務視察」，若是視察，為何未通知地方行政首長到場，反而民進黨縣長參選人全程跟，縣黨部主委也不避諱亮相，這不是輔選是什麼？不要再硬拗。記者戴永華／攝影
副總統蕭美琴日前到宜蘭，一名24歲員警執行特勤時遭廂型車撞成重傷。國民黨縣議會黨團今天批評，民進黨堅稱蕭美琴「公務視察」，若是視察，為何未通知地方行政首長到場，反而民進黨縣長參選人全程跟，縣黨部主委也不避諱亮相，這不是輔選是什麼？對此，民進黨議會黨團回嗆，政治操作。

國民黨宜蘭縣議會黨團表示，同天北市也有警察因蕭美琴的同一勤務被撞傷，尤其宜蘭林姓員警原本排休，卻因特勤臨時被召回上班，不幸在頭城鎮青雲路執勤時遭廂型車撞上送醫搶救，代理縣長林茂盛及議長張勝德第一時間趕往醫院關切。

藍營黨團表示，民進黨口口聲聲說「公務視察」，行程動線卻與選舉布局一致。副總統在礁溪的行程落在民進黨準備推舉李淑芬選議員的選區；在頭城安排的參訪點，全都與民進黨力挺參選的吳立民版圖重疊；行程所談災後復原、農業發展與長照政策，貼合民進黨縣長參選人林國漳的政見。如果不是輔選？外界難以理解何以如此「精確對準」。

黨團指出，既是「公務」，地方包括縣政府及鄉鎮長卻都沒有被總統府通知到場，這不是行政疏失，而是刻意安排；現場除了綠營各參選人，民進黨縣黨部主委邱嘉進也在場同框亮相，這不是視察是輔選，不要再硬拗。

黨團強調，行政中立是民主政治最基本底線，民進黨縣長參選人林國漳身為律師，應該更清楚行政中立重要性，但他在地方活動時披著「行政院政務顧問」背心出席；活動結束又以「民進黨縣長參選人」名義發表言論及新聞稿，以身分混淆的方式替選舉包裝，這不是誠信，也不是正直！宜蘭人看得很清楚又不是笨蛋，厭惡取巧的政客。

對於藍營批評，民進黨宜蘭縣議會黨團指出，國民黨對此事件一開始反應就偏離分寸、缺乏同理，不是關注傷勢、不是支持家屬，而是急著搶發聲明，把這起不幸意外當成政治提款機；在最需要冷靜時，不斷在家屬傷口上抹鹽，像「撿到槍」般興奮，只算計選舉利益，忽略受傷員警與家屬承受的壓力。

民進黨團呼籲藍營，請先放下所有的「政治腦」與政治操作，把焦點集中在受傷員警的治療、復健與家屬的支持上，這才是此刻唯一該做的事，政治人應展現最基本的分寸與良知。

針對民進黨指稱「政治操作」，國民黨團強調，他們是陳述事實發生狀況，民進黨不要企圖模糊焦點，回答3個最基本的問題：這次行程到底是公務？還是輔選？；行政資源與人力是否被投入到這場選舉動線中；為何地方政府與民選首長全部被排除在行程之外？講清楚後，所有爭議自然平息。

民進黨宜蘭縣議會黨團說，國民黨對於員警受傷，缺乏同理，不是關注傷勢、不是支持家屬，而是急著搶發聲明，把這起不幸意外當成政治提款機，只算計選舉利益。記者戴永華／攝影
